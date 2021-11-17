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17.11.2021 18:16
Рубрика: Власть

Звезду Героя фронтовой летчицы Пащенко передали ее племяннику

Текст: Юрий Гаврилов
В среду заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вручил Звезду Героя России племяннику погибшей в годы Великой Отечественной войны летчицы Василисы Пащенко. Указом президента РФ она была удостоена это высокого звания спустя многие годы после своего подвига.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Награду Виктору Пащенко передали на церемонии, которая прошла в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны РФ. "Могу сказать только, что в семье ждали возвращения Василисы, которую все называли Асей у нас дома. И можно сказать, что она вернулась", - отметил племянник летчицы.

Фото: Портал "Память народа"
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Из фронтовых документов известно, что 19 апреля 1945 года легкий советский бомбардировщик А-20 "Бостон" вылетел на боевое задание в район города Брно. Пащенко была в составе экипажа стрелком-радистом.

При подходе к цели самолет попал под огонь зенитной артиллерии. Командир принял решение вернуться на аэродром вылета и дал команду покинуть самолет. Но это смог сделать над территорией контролируемой советскими войсками только штурман. А Пащенко и командир совершили аварийную посадку под Брно.

"Василиса чудом выжила при падении самолета, командир погиб. Не покидая пулеметной башни поврежденной машины, она открыла огонь по гитлеровцам. По сведению очевидцев, уничтожила много фашистов, не подпуская их к самолету", - рассказал на церемонии Александр Фомин.

По его словам, фашисты пытались использовать бронетехнику. Но 22-летняя Василиса Пащенко подавляла гитлеровцев огнем, пока не кончились патроны. Но и потом не далась в руки фашистам - чтобы не попасть к ним в плен мужественная девушка покончила с собой.

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