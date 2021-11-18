Алексей Франдетти: Моя миссия - возродить жанр оперетты

На сцене Мариинского театра-2 прошла премьера оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини". Алексей Франдетти неожиданно построил свою постановку - историю безумной страсти скульптора к дочке парижского банкира, в которой торжествуют высокое искусство и любовь, на параллели с фильмом Федерико Феллини "Восемь". А накануне другую свою недавнюю премьеру - мюзикл "Дорогой мистер Смит" петербургского театра "Приют комедианта" - Алексей Франдетти представлял в Новосибирске. В нынешнем сезоне этот спектакль претендует на "Золотую маску" в пяти номинациях. Очевидно, что с одним из режиссеров, которые сегодня нарасхват, было о чем поговорить "РГ".

Инстаграм-мюзикл "Дорогой мистер Смит" стал претендентом на "Золотую маску" в пяти номинациях. Фото: Юрий Богомаз / Театр "Пиют комедианта"

Вы по образованию актер. Как пришло в голову, что вы еще и режиссер?

Алексей Франдетти: Это не мне пришло в голову, а Кириллу Серебренникову. На нашей первой работе, мюзикле "Пробуждение весны", я сказал, что хотел бы играть в этом спектакле. А он ответил: "Хорошо, только ты будешь режиссером". Дальше был следующий диалог: "Но я же ничего не ставил!" - "А я буду художником и тебе помогу". Конечно, по сути, это был спектакль Кирилла. Я был на нем скорее ассистентом режиссера. И очень многому научился.

Если я правильно понимаю, у ребенка, который с четырех лет рос за кулисами в театре, не было шансов стать, скажем, переводчиком?

Алексей Франдетти: Переводчиком я и так стал! Почти все тексты в моих спектаклях я перевел сам. И стихи, и прозу. Мои мама и бабушка были журналистами. В какой-то момент я серьезно задумался, даже пошел работать радиоведущим. У меня и сейчас своя программа, посвященная мюзиклам.

Похоже, вы очень любите рисковать. А есть черта между авантюризмом и желанием - чтобы все получилось?

Алексей Франдетти: Никогда не задумывался, авантюрист я или нет. Просто занимаюсь тем, что мне нравится. В основном развлекательным театром - музыкальным и нарративным. Важно, чтобы в театре зритель не чувствовал себя глупым...

Ваш "Мистер Смит" стал первым в России инстамюзиклом. Это уж точно "авантюра"...

Алексей Франдетти: Действительно, наш спектакль вырос из инстамюзикла. Во время первой волны пандемии мы дали в "Инстаграме" объявление о старте и каждый день выкладывали в аккаунте спектакля новую сцену. Знали при запуске проекта, как будет выглядеть первый пост, но совершенно не представляли, куда в итоге вырулим! И даже не предполагали, какое огромное количество людей напишет нам, что им интересно и важно то, что мы затеяли. Из десяти спектаклей, которые я выпустил в позапрошлом сезоне, только один стал номинантом "Золотой маски" - как раз инстамюзикл.

В Новосибирске вы поставили недавно мюзикл Cabaret, а здесь что нового открыли для себя?

Алексей Франдетти: Никогда не делал спектаклей с таким количеством драматического текста, с такими сложными драматическими сценами, на такую непростую тему... Кроме того, Cabaret вернул меня на рабочую волну - это был мой первый спектакль после локдауна. Сейчас мой друг режиссер Женя Писарев начинает ставить "Кабаре" в моем переводе в Театре Наций. Интересно зайти в одну и ту же воду второй раз за сезон.

Поговаривают, что у Франдетти скоро возникнет свой театр. Прокомментируете?

Алексей Франдетти: Я задумываюсь о своем театре. Но человек предполагает, а бог располагает, поживем - увидим. Я, наверное, идеалист. Или сумасшедший. Мне очень важно то, что называется словом "миссия". Мне кажется, она у меня есть: возродить жанр оперетты. В следующем году сделаем очень большой проект, посвященный оперетте, в том числе и советской. Почему вдруг оказались забыты Исаак Дунаевский, Евгений Птичкин, другие наши замечательные композиторы? Слава богу, живы Максим Дунаевский, Алексей Рыбников...

Мне очень важно то, что называется словом "миссия". Мне кажется, она у меня есть: возродить жанр оперетты

Справка "РГ"

Алексей Борисович Франдетти родился 15 января 1984 года в Ташкенте. Окончил ВГИК в 2006-м. Сыграл главные роли в ряде мюзиклов, среди его постановок - "Стиляги" в Театре Наций, "Питер Пэн" в московском областном ТЮЗе, "Гордость и предубеждение" в МХТ им. Чехова и другие. Лауреат трех "Золотых масок" и премии "Звезда театрала".