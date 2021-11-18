Apple будет продавать запчасти для iPhone и Mac всем желающим

Apple будет продавать детали для ремонта iPhone и Mac всем пользователям. Предполагается, что на начальном этапе можно будет купить дисплей, аккумулятор или модуль камеры, пишет CNBC.

Фактически, это означает что неофициальные сервисные центры получат доступ к оригинальным запчастям Apple и смогут легально ремонтировать устройства по более низкой цене, чем официальные сервисные центры. Вместе с деталями сервисные центры будут получать и руководства по ремонту, а за возврат предыдущих компонентов можно получить скидку в магазине Apple Store.

"Самостоятельный ремонт предназначен для технических специалистов, которые обладают соответствующими знаниями и опытом ремонта электронных устройств. Для подавляющего большинства клиентов посещение профессионального сертифицированного сервисного центра самый - самый безопасный и надежный способ отремонтировать свое устройство", - подчеркивает Apple.

К сожалению, пока программа заработает только на территории США. Но вполне возможно, что в будущем ее расширят и на другие страны.