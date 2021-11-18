"Белавиа" ввела ограничения на полеты граждан шести стран из Ташкента в Минск

Национальный авиаперевозчик Беларуси прекратил посадку на рейсы из узбекской столицы в Минск граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии. Об этом информирует официальный сайт "Белавиа".

"В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17 ноября граждане перечисленных стран не принимаются к перевозке на рейсах авиакомпании, направляющихся из Ташкента в Минск. Правда, указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Беларуси", - пояснили в авиакомпании.

Пассажиры, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета.