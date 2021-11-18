Билл Гейтс: Коронавирус станет менее опасным уже к середине 2022 года

Уже к середине следующего года коронавирусная инфекция станет менее опасной. Такое мнение высказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на Новом экономическом форуме Майкла Блумберга.

По его мнению, благодаря вакцинам и новым лекарствам получится достичь такого уровня иммунитета, какого "никогда не добивались антитела". В результате тяжелых пациентов с коронавирусом станет намного меньше уже к следующему лету.

К таким выводам, по словам Гейтса, он пришел благодаря позитивным новостям по вакцинам. При этом бизнесмен выразил надежду, что связанные с нехваткой вакцин сложности в некоторых странах решатся уже в следующем году.