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18.11.2021 19:52
Рубрика: Общество

Более 3000 заявок из 80 регионов РФ подано на соискание премии "Знание"

Российское общество "Знание" завершило прием заявок на соискание просветительской премии "Знание". Было получено 3053 заявки из 80 регионов России. В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. Самыми популярными стали номинации: "За общий вклад в просвещение", "Культура и искусство", "За активную просветительскую деятельность в школе" и "История".

Две трети заявок номинируют проекты, треть - деятелей просвещения. Тематика присланных проектов самая разная - от международной экологической школы и научных каникул для детей до популяризации культурного наследия малых народов.

"Мы очень рады, что премия "Знание" получила такой отклик - более трех тысяч заявок. Наши просветители - это ученые, журналисты, учителя, преподаватели вузов, авторы интересных блогов с полезным и качественным содержанием, создатели просветительских программ и документальных фильмов на острые социальные темы. Среди участников можно встретить профессиональную балерину и космонавта, военного историка или антрополога. Их объединяет одно - желание изменить мир вокруг себя и оставить яркий след. Благодаря премии "Знание" их работа будет замечена в масштабах всей страны и послужит развитию и просвещению огромной аудитории наших граждан", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

До 22 ноября экспертная комиссия, состоящая из авторитетных государственных и общественных деятелей, представителей ведущих вузов, научной общественности, лекторов общества "Знание", определит шорт-лист из 4 претендентов по каждой номинации. Главными критериями отбора являются масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя.

29 ноября члены почетного жюри определят лауреатов премии. В состав жюри вошли представители науки, бизнеса, культуры, искусства и государственные деятели. Среди них Михаил Пиотровский, Виктор Садовничий, Федор Бондарчук, Михаил Ковальчук, Ольга Любимова, Владимир Мединский, Андрей Фурсенко, Елена Шмелева, Герман Греф, Олег Добродеев, Александр Дюков, Алексей Лихачев и многие другие.

В этот же день начнется открытое голосование на сайте премии, которое продлится до 6 ноября. Жители России определят победителей в специальной номинации "По версии слушателей". Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года.

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