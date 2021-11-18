Британский таксист развозит клиентов на бронетранспортере

Таксист из английского города Норидж по имени Мерлин Бэчелор использует для перевозки клиентов настоящий бронетранспортер, который стал популярным средством для поездок на различные мероприятия.

Мерлин Бэчелор купил этот броневик через интернет, переделал его и теперь развозит на нем жителей британского Нориджа на выпускные, свадьбы и даже похороны. Фото: @esquirees / instagram.com

"Такси-танк", как окрестили необычное средство частного извоза местные СМИ, с грохотом колесит по улицам Нориджа, развозя гостей на выпускные вечера, свадьбы, похороны и другие события. Стоимость одной поездки для десяти человек в чреве конверсированного под гражданские нужды американского БТР M113 составляет тысячу долларов. Его гусеницы обклеены толстой резиной, чтобы не крушить дорожное покрытие.

При этом на приобретение самого бронетакси и его ремонт владелец потратил порядка 35 тысяч долларов. По словам Бэчелора, покупка завершившего военную карьеру БТР была совершена совершенно легально через интернет. И действительно, на первом выданном поисковиком на соответствующий запрос английском сайте под названием tanks-alot.co.uk можно найти с десяток актуальных предложений о продаже бывшей в употреблении бронетехники. Например, к приобретению доступны состоявшие на вооружении армии Соединенного Королевства в 1960-1970-е годы основные боевые танки "Чифтен" по цене от 18 до 50 тысяч фунтов или более новые танки "Центурион" за 170 тысяч фунтов. Разумеется, все железные монстры полностью разоружены.

Поездка десяти человек в чреве конверсированного американского БТР M113 обойдется в тысячу долларов

Изначально закупленная энтузиастом Мерлином Бэчелором в целях собственного развлечения бронетехника быстро привлекла внимание друзей и соседей таксиста, которые все чаще начали просить их покатать. А уже затем хозяину гусеничного такси пришла удачная мысль начать использовать его в коммерческих целях.

Как сообщает газета The Telegraph, для регистрации личного танка и использования его на дорогах общего пользования в Британии достаточно получить водительские права категории "H" и прикрутить на бронемашину автомобильные номера.

Как вам это?

В России на бронетранспортере по дорогам общего пользования не поездишь. Хотя купить его несложно. БТР у нас колесное транспортное средство, но негабаритное - ширина более 2,5 метра. Поэтому на дороги может выезжать только по специальному разрешению для перевозки такой негабаритной техники, которое надо получать в ГИБДД.

На видео с английским таксистом видно, что его бронетранспортер на гусеницах, поэтому по нашим меркам это скорее БМП (боевая машина пехоты) или БМД (боевая машина десанта). С гусеницами на российские дороги тем более выезд запрещен.

Что БМП, что БТР относятся к тракторам и самоходным машинам. Чтобы ими пользоваться в гражданских целях, необходимо поставить их на учет в органах Гостехнадзора. Также для управления ими нужно иметь права категории "D". Но не автомобильные, а тракторные. Их тоже получают после обучения и сдачи экзаменов в Гостехнадзоре.

Из всех наших военных броневездеходов на дороги общего пользования может свободно выезжать "Тигр". Но он и выглядит, как обычный американский Hummer. На него нужны обычные автомобильные права, но категории "С". А из необычных - БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина). Это тоже, по сути, колесный трактор, и на него нужны тракторные права, но категории "С".

Впрочем, чтобы выехать на нем на дороги общего пользования, придется еще его и оттюнинговать. А именно поставить дополнительные окна, чтобы обеспечить обзорность с места водителя 120 градусов, оборудовать габаритными огнями и поворотниками. Вот тогда, после постановки на учет в Гостехнадзоре, можно на такой машине и свадьбы не только по отечественным полям и болотам повозить (он прекрасно плавает), но и к отделению ЗАГС подъехать.

Подготовил Владимир Баршев