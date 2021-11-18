Бундестаг законодательно урегулировал коронавирус

Большинством голосов - 398 против 254 и 36 воздержавшихся - бундестаг 18 ноября одобрил поправки к закону о борьбе с инфекционными заболеваниями, предложенные партиями будущей правящей коалиции Германии.

Как пишет еженедельник Spiegel, отныне по всей стране к работе будут допускаться только выздоровевшие после ковида, привитые от коронавируса или прошедшие ПЦР-тест. Аналогичное предписание касается пассажиров общественного транспорта. Работники и посетители медицинских заведений будут обязаны предъявлять ПЦР-тесты.

Кроме того, к 25 ноября должно быть отменено все еще действующее так называемое эпидемическое положение национального масштаба. В соответствии с нововведениями, впредь нельзя будет прибегать к таким мерам, как, например, комендантский час, запрет массовых мероприятий, закрытие заведений общественного питания, магазинов и школ.

Вместе с тем допускаются отдельные исключения. Например, возможны запреты или ограничения по проведению культурных и спортивных мероприятий. Правда, только тогда, когда соответствующее решение примет тот или иной земельный парламент.

В ходе дебатов по столь животрепещущему вопросу было и много критики в адрес авторов документа - социал-демократов, зеленых и свободных демократов. В частности, христианские демократы считают преждевременной и безответственной отмену эпидемического положения. Тем самым, дескать, руководители земель остаются фактически безоружными в борьбе с пандемией.

Возражая оппонентам, свободный демократ Марко Бушман заявил, что внесенными поправками коалиционные партии стремятся лишь поставить на правовую основу жесткие ограничения в ходе преодоления пандемии.

Как бы то ни было, поправки приняты нижней палатой парламента. Теперь дело за верхней - бундесратом, который, по данным еженедельник Spiegel, соберется на экстренное заседание в пятницу.