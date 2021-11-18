ЦБ рассказал, когда и почему ограничит выдачу потребительских кредитов

Если уровень долговой нагрузки граждан продолжит расти, то Банк России может ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов в банках во второй половине 2022 года. О такой вероятности рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

По ее словам, регулятор будет оценивать риски по различным показателям. Сейчас ЦБ отслеживает темпы роста потребительского кредитования и оценивает их по итогам 2021 года в 20%. Несмотря на то что в октябре темпы замедлились, регулятор не считает это устойчивым трендом, говорит Данилова.

Сейчас уровень закредитованности населения Банк России отслеживает по показателю долговой нагрузки - ПДН, а также через анонимизированные данные клиентов в бюро кредитных историй. С помощью них ЦБ может оценить, за счет каких факторов растет кредитная нагрузка. Текущие данные говорят о том, что растет средний размер кредита, что Данилова назвала неблагоприятным фактором.

Законопроект, который позволит Банку России вводит прямые количественные ограничения на выдачу отдельных потребительских кредитов и займов (за исключением целевых - автокредитов и ипотеки), был принят в первом чтении Госдумой в октябре. Он предполагает, что ЦБ сможет ограничивать выдачу именно высокорискованных кредитов, на выплату которых заемщик тратит более 80% текущих доходов. Также ограничения коснутся кредитов на срок от пяти лет.

С начала пандемии коронавируса доля кредитов с ПНД выше 80% выросла с 23% до 31% в третьем квартале этого года, причем основной "вклад" в рост показателя внесли кредиты на срок именно более пяти лет. "Это для нас является фактором риска, и исторические данные показывают, что долгосрочные кредиты, как правило, более рискованные", - цитирует Елизавету Данилову "Интерфакс".