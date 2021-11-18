Что хорошо заграницей, полезно ли в России

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Такой тыквенный ажиотаж на поле в пригороде немецкого Кельна - теперь событие ежедневное. Местные супермаркеты отвергли эти тыквы из-за их несоответствия высоким "стандартам красоты", которые в свое время разработала Еврокомиссия. Но выращивающий их фермер Кристиан Фукс возмущен тем, что из-за этого на выброс у него идет до 30 процентов урожая. Чтобы продукт не пропадал, он решил выкладывать "некрасивые" тыквы и батат на поле, где их можно брать совершенно бесплатно. От желающих нет отбоя.