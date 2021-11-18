Что хорошо заграницей, полезно ли в России

Такой тыквенный ажиотаж на поле в пригороде немецкого Кельна - теперь событие ежедневное. Местные супермаркеты отвергли эти тыквы из-за их несоответствия высоким "стандартам красоты", которые в свое время разработала Еврокомиссия. Но выращивающий их фермер Кристиан Фукс возмущен тем, что из-за этого на выброс у него идет до 30 процентов урожая. Чтобы продукт не пропадал, он решил выкладывать "некрасивые" тыквы и батат на поле, где их можно брать совершенно бесплатно. От желающих нет отбоя.
В паспортах граждан США появился третий вариант ответа в графе "пол"
Спецпредставитель ведомства по вопросам ЛГБТ-сообщества Джессика Стерн назвала перемены "историческими" и выразила мнение, что они позволят людям с нетрадиционной гендерной идентичностью "вести более достойную жизнь". Как оно будет на самом деле - пока неясно. Для американцев главным удостоверяющим личность документом на территории страны является водительское удостоверение или идентичная ему пластиковая ID-карта. Паспорт же в основном нужен американцам для зарубежных поездок. Но насколько свободно люди с гендером X смогут перемещаться по миру - пока вопрос открытый, ведь законодательство абсолютного большинства стран предусматривает только два гендера в национальных документах, включая, например, визовые. Госдеп решил пойти навстречу американскому ЛГБТ-сообществу, но это, конечно, не означает, что все страны готовы отдать команду своим посольствам оформлять визы с гендером X. Пока третий гендер предусмотрен в паспортах только в нескольких странах, например - Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Непале, Пакистане.
Кстати, у госдепартамента ушло почти полгода на внесение изменений в свою компьютерную систему чтобы выдать такой паспорт.
Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор МГПУ:
- Начну с того, что по оценкам ВОЗ и ООН, в мире от 0,5 до 1,5 процента людей рождаются интерсексами - людьми с половыми признаками двух полов. В пределах нормы мужского и женского или бинарной системы, интерсексов выделяют в понятие "аномальный гермафродитизм", то есть отклонение от природы. Консенсус о том, что это проблема медико-психологическая, нарушен сначала развитием правозащитного ЛГБТ-движения. Потом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека пришло к выводу о том, что поведение интерсексов "не соответствует типичному определению мужского или женского тела". И в ряде стран ЕС и США интерсексы рассматриваются как вариант биологической нормы. Как итог, закрепляется представление о "третьем поле". Что есть подмена понятий - проблему медико-психологическую под давлением правозащитного движения предлагается решать законодательными методами.
Миру навязывают неоднозначную метаморфозу: руководствуясь якобы свободой выбора, интесексы все чаще делают такой выбор сами, без научных рекомендаций врачей, психологов или психиатров. Так под маркой заботы о выработке языка инклюзии начинается и растет парад отклонения от норм. Например, в ряде детских садов Норвегии и Швеции советуют говорить "родитель № 1" и "родитель № 2". Но если нас начнут обижать слова "мать" и "отец", люди просто перестанут появляться на свет. Кажется, это уже начали понимать в странах, где раньше, чем в США, приняли на законодательном уровне классификацию "третий пол". В Австралии, Австрии и Германии заговорили о том, что их законы "продуманы недостаточно, чтобы защитить как людей с небинарными идентичностями, так и обычных людей". Норма сегодня не меньше нуждается в защите, чем аномалия.
Подготовил Владимир Емельяненко
Британский таксист развозит клиентов на бронетранспортере
"Такси-танк", как окрестили необычное средство частного извоза местные СМИ, с грохотом колесит по улицам Нориджа, развозя гостей на выпускные вечера, свадьбы, похороны и другие события. Стоимость одной поездки для десяти человек в чреве конверсированного под гражданские нужды американского БТР M113 составляет тысячу долларов. Его гусеницы обклеены толстой резиной, чтобы не крушить дорожное покрытие.
При этом на приобретение самого бронетакси и его ремонт владелец потратил порядка 35 тысяч долларов. По словам Бэчелора, покупка завершившего военную карьеру БТР была совершена совершенно легально через интернет. И действительно, на первом выданном поисковиком на соответствующий запрос английском сайте под названием tanks-alot.co.uk можно найти с десяток актуальных предложений о продаже бывшей в употреблении бронетехники. Например, к приобретению доступны состоявшие на вооружении армии Соединенного Королевства в 1960-1970-е годы основные боевые танки "Чифтен" по цене от 18 до 50 тысяч фунтов или более новые танки "Центурион" за 170 тысяч фунтов. Разумеется, все железные монстры полностью разоружены.
Изначально закупленная энтузиастом Мерлином Бэчелором в целях собственного развлечения бронетехника быстро привлекла внимание друзей и соседей таксиста, которые все чаще начали просить их покатать. А уже затем хозяину гусеничного такси пришла удачная мысль начать использовать его в коммерческих целях.
Как сообщает газета The Telegraph, для регистрации личного танка и использования его на дорогах общего пользования в Британии достаточно получить водительские права категории "H" и прикрутить на бронемашину автомобильные номера.
В России на бронетранспортере по дорогам общего пользования не поездишь. Хотя купить его несложно. БТР у нас колесное транспортное средство, но негабаритное - ширина более 2,5 метра. Поэтому на дороги может выезжать только по специальному разрешению для перевозки такой негабаритной техники, которое надо получать в ГИБДД.
На видео с английским таксистом видно, что его бронетранспортер на гусеницах, поэтому по нашим меркам это скорее БМП (боевая машина пехоты) или БМД (боевая машина десанта). С гусеницами на российские дороги тем более выезд запрещен.
Что БМП, что БТР относятся к тракторам и самоходным машинам. Чтобы ими пользоваться в гражданских целях, необходимо поставить их на учет в органах Гостехнадзора. Также для управления ими нужно иметь права категории "D". Но не автомобильные, а тракторные. Их тоже получают после обучения и сдачи экзаменов в Гостехнадзоре.
Из всех наших военных броневездеходов на дороги общего пользования может свободно выезжать "Тигр". Но он и выглядит, как обычный американский Hummer. На него нужны обычные автомобильные права, но категории "С". А из необычных - БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина). Это тоже, по сути, колесный трактор, и на него нужны тракторные права, но категории "С".
Впрочем, чтобы выехать на нем на дороги общего пользования, придется еще его и оттюнинговать. А именно поставить дополнительные окна, чтобы обеспечить обзорность с места водителя 120 градусов, оборудовать габаритными огнями и поворотниками. Вот тогда, после постановки на учет в Гостехнадзоре, можно на такой машине и свадьбы не только по отечественным полям и болотам повозить (он прекрасно плавает), но и к отделению ЗАГС подъехать.
Подготовил Владимир Баршев
В Португалии работодателям запретили звонить сотрудникам в нерабочее время
Родители и опекуны, если их ребенку меньше восьми лет, автоматически получают право на дистант даже без согласия на то работодателя. Одно условие: их работа должна позволять перейти на такой формат. Если же оба родителя/опекуна имеют право на удаленку, то они должны договориться между собой о том, чтобы чередовать рабочие часы. Новый закон также предписывает организациям покрывать расходы работников, связанных с переходом на дистанционку. Это касается счетов за электричество и интернет, но не за воду. Чтобы коллектив совсем не распадался, руководства компаний обязаны проводить личные встречи хотя бы раз в два месяца. Один пункт документа португальские депутаты все-таки не одобрили. Он касался так называемого "права на отсоединение", которое разрешило бы выключать в нерабочие часы рабочие устройства и отключаться от рабочих чатов. Португальские власти надеются, что новые правила привлекут в страну больше иностранцев-фрилансеров. "Мы считаем Португалию одним из лучших мест в мире, которое могут выбрать для проживания эти цифровые кочевники и удаленные работники, мы хотим привлечь их в Португалию", - цитирует BBC министра труда и социального обеспечения страны Ану Мендес Годинью. Напомним, в Португалии уже действует система виз, предназначенных специально для предпринимателей и фрилансеров.
С 1 января 2021 года в Трудовом кодексе России появился целый раздел, касающийся удаленной работы и взаимоотношений при такой форме занятости между работниками и работодателями.
Вопросы разграничения личного и служебного времени остаются на совести работодателей и прописываются в локальных нормативных актах. "Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить по определенному телефону или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений", - напомнила "РГ" глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко. Впрочем, сотрудник может выполнять служебные обязанности во внеурочное время, но это будет считаться переработкой и должно оплачиваться по повышенным тарифам.
Кстати, если дистанционный работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня или переехал в место, где с ним сложно связаться, то это теперь может служить основанием для его увольнения.
Подготовила Ольга Игнатова
В Израиле сбор мусора поощряют бонусами, которыми можно расплачиваться
Приложение показывает карту, на ней черными точками обозначены места, где был замечен бесхозный мусор, с примерным указанием, сколько пакетов понадобится, чтобы его собрать и сколько бонусов за это дадут. Бонусы субсидируются несколькими частными и общественными организациями, в том числе муниципалитетами и региональными советами.
Как пояснил изданию The Times of Israel Гал Лахат, один из создателей Clean Coin, приложение разработано по примеру игры, чтобы пользователь мог проходить различные уровни, соревнуясь с другими участниками.
Как выяснил корреспондент "РГ", вопросы захламленности территорий и наличия мусора входят в тройку самых популярных жалоб. На большую часть их коммунальщики реагируют в течение одного-двух дней. Заявителю они посылают фотографию, что сделано по его жалобе, и он уже сам решает, действительно ли дело сделано или это просто отписка.
"Некоторые московские магазины ввели свою бонусную программу за собранный мусор на природных территориях. Но это единичные акции, - рассказал "РГ" руководитель проекта "Собиратор" Леонид Синицын. - У Москвы же в целом большой опыт волонтерской работы и высокая культура населения. Москвичей не нужно уговаривать выбрасывать мусор в контейнер, а не рядом с ним. Горожане сейчас учатся правильно, то есть раздельно, утилизировать отходы. А потому у них большим спросом пользуется карта с местами, где можно сдать вторсырье: recyclemap.ru".
Как рассказала "РГ" замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, прорабатывается вопрос о запуске сотрудничества с приложением "+1Город". "Там, например, планируется запустить задания по уборке отходов на природных территориях Москвы. Участнику за выполнение задачи начислят бонусы, которые можно будет обменять на подарки от "Мосприроды".
Подготовила Ирина Огилько
В ФРГ фермер вынужден выбрасывать овощи из-за несоответствия требованиям
Как рассказал господин Фукс в интервью газете FAZ, потребители, избалованные идеальными формами овощей и фруктов, и сами бы не стали покупать "некрасивые" продукты, попади они на прилавки. "В моем случае это батат или тыквы, которые не вышли размером или имеют небольшие деформации. Внутри у них совершенно нет никаких изъянов, это лишь вопрос эстетики. Но торговые сети ориентируются на определенные регламенты. Только ведь тыквы растут не по регламентам, а по законам природы! Я вообще не понимаю, зачем покупать "идеальную" тыкву, если вы все равно измельчите ее в блендере и пустите на суп!" - возмущается фермер. По его словам, на выброс идет до 30 процентов урожая. Однажды о его вынужденной "благотворительности" написали в соцсетях, и теперь к ферме не прекращается паломничество желающих "получить по тыкве".
Знаменитые директивы Еврокомиссии о кривизне огурцов и толщине бананов десятилетиями были притчей во языцех и поводом для шуток о брюссельской бюрократии. СМИ описывали курьезные случаи, когда супермаркеты не могли выложить на полки к Хеллоуину морковку а-ля "пальцы Дракулы", потому что им бы за это грозил штраф. Однако в 2009 году ЕС отменил запрет на продажу продуктов нестандартной формы в отношении 26 культур, включая баклажаны, кабачки, лук, грибы, цветную капусту, арбузы, абрикосы и сливы. От морковки и огурцов тоже отстали. Но к яблокам, грушам, клубнике, лимонам, перцу и помидорам по-прежнему предъявляют строгие требования. К примеру, груши первого сорта не должны иметь на кожуре дефектов общей площадью более одного квадратного сантиметра, а также страдать "повышенной шершавостью".
В России практика бесплатной раздачи "неправильных" овощей не распространена, если только речь не идет о единичных случаях фудшеринга ("спасения еды"). У нас такая продукция зачастую продается как обычная - дискаунтеры закупают ее по более низкой цене. Нестандартные по форме и раземру овощи подходят также для общепита - кривые они или ровные, в салате незаметно, говорит руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.
За минусом 10-15 процентов, которые составляют естественную убыль в результате хранения, кривую морковь или мелкий картофель в России используют для дела - продают на переработку, рассказывает исполнительный директор Картофельного Союза Алексей Красильников. Из моркови, например, делают сок, а картофель отправляется на пюре или крахмал. Сельское население также отдает несимпатичную картошку на корм скоту.
У российских торговых сетей тоже существуют жесткие правила по размеру и наличию дефектов в овощах. Но уже второй год отдельные ретейлеры из-за проблем с урожаем (с уменьшением доли крупных корнеплодов) эти требования снизили и принимают картофель калибром 35-55 мм, говорит Красильников.В Ассоциации садоводов России "РГ" рассказывали, что торговые сети предпочитают брать крупные и средние яблоки. А мелкие производители либо продают сами, либо предлагают в рамках программ школьного питания в некоторых регионах.
Иногда некоторые торговые сети даже играют на дефектном внешнем виде овощей, отмечая это как верный признак натуральности этих продуктов. Такие кривые огурцы или помидоры продаются как "эко" или "био" продукты. Но в России это пока редкость и подается как идея ответственного потребления. На волне увлечения здоровым образом жизни такая "уродливая" продукция может пользоваться не меньшей популярностью, чем ее "сородичи" идеальных форм и размеров, говорит Дарья Снитко.
Подготовила Татьяна Карабут