Дата саммита Путина и Байдена по-прежнему неизвестна

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор в рамках подготовки контакта президентов двух стран, подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, Патрушев и Салливан говорили в продолжении тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве", - сказал Песков. "Произошла сверка часов по направлениям диалога, который идет, - стратстабильность и кибербезопасность", - уточнил он. Также Патрушев и Салливан обменялись мнениями по актуальным вопросам - фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе, рассказал пресс-секретарь президента России.

"Действительно, все это было в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне", - сообщил Песков. "Пока конкретных прикидок, согласованных по точным датам нет", - добавил при этом он.