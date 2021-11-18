Депутат поддержала идею новой выплаты семьям медиков в связи с пандемией

Необходимо компенсировать детям отсутствие дома родителей, которые по долгу службы борются с коронавирусом. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР), комментируя предложение коллеги из ЛДПР.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать семьи медработников, занятых лечением заболевших COVID-19. Обращение он отправил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Выплаты депутат предлагает осуществлять семьям с детьми, объясняя это тем, что медики не имеют возможности посвящать столько же времени и сил своим семьям, как до наступления пандемии.

Светлана Бессараб, комментируя эту тему RT, поддержала инициативу. По ее словам, необходимо продолжить практику дополнительных выплат как медикам, работающим в "красных зонах", так и социальным работникам, которые заняты в сфере социального обслуживания заболевших коронавирусом. Она напомнила, что борцы с ковид уже получают из федерального бюджета специальные надбавки к заработной плате за особые условия труда.

Однако таких выплат, по оценке парламентария, недостаточно для того, чтобы "компенсировать детям отсутствие дома родителей". Ведь это просто катастрофа для ребенка, когда он почти не видит папу или маму, считает депутат. В дополнение Бессараб предложила давать семьям медработников также путевки для совместного оздоровительного отдыха. "Выделить средства из бюджета и на следующий каникулярный период дать возможность мамам вместе с детьми отдохнуть, чтобы таким образом поправить и здоровье, и эмоциональное состояние в семье", - привела она пример.