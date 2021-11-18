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18.11.2021 15:40
Рубрика: Общество

Две трети россиян не поддерживают позицию антипрививочников

Текст: Галина Мисливская
Более 60% россиян в среднем по стране считают призывы к отказу от прививок против коронавируса опасными для жизни и здоровья людей, в столицах показатель еще выше. Такие данные назвал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе, посвященном законопроектам об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

По его словам, на вопрос "Вы согласны или не согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации значит подвергать их жизнь и здоровье опасности?" 64% респондентов заявили, что разделяют это мнение. В Москве таких оказалось 68%, а в Санкт-Петербурге - 69%. Не согласны с утверждением 27% россиян, в обеих столицах этот показатель составил 24%.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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При этом 35% опрошенных заявили, что уже привились от коронавируса, еще 31% готовы это сделать. О категорическом нежелании вакцинироваться сообщили 18%, еще 12% скорее не готовы прививаться. Мамонов отметил, что в этой группе переболевшие и не переболевшие COVID-19 разделились почти пополам - 16% и 14% соответственно. Таким образом, указал эксперт, доля идейных антипрививочников составляет около 15%.

Примерно такое же количество опрошенных, 13%, считает, что не заболеет коронавирусом. Большинство же, 64%, опасаются инфекции у себя или близких.

Что касается действенности вакцин от коронавируса, то большинство опрошенных уверены, что прививка облегчает течение болезни (65%) и снижает риск смерти (61%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 14 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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