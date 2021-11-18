Эксперты: Кабельное ТВ уступает зрителей ТВ интерактивному

Зрительский интерес к платному ТВ находится в стагнации. За третий квартал 2021 года число абонентов выросло всего на 116 тысяч, выяснили в Telecom Daily. По оценкам экспертов, причины в активном росте сегмента стриминговых платформ и выходе на плато сегмента платного ТВ.

"РГ" ознакомилась с отчетом аналитического агентства Telecom Daily, изучившего положение дел на рынке платного ТВ в России в третьем квартале 2021 года. Из него следует, что общее количество абонентов платного ТВ в России за указанный период выросло всего лишь на 116 тысяч и достигло 45,220 млн домохозяйств. Проникновение сервисов платного ТВ в России осталось на уровне 81%. Средний чек на одного абонента (ARPU) составляет 194 руб. в месяц без НДС. По итогам 2021 года предполагается достижение 45,3 млн пользователей; в 2022 - 45,8 миллиона.

В лидерах операторов платного ТВ на рынке компания "Триколор" с 12,26 млн пользователей, следом идет "Ростелеком" - 10,74 млн, МТС - 4,5 млн, "ЭР-Телеком" - 3,81 млн и "Орион" - 3,04 млн.

По словам генерального директора ИА "Telecom Daily" Дениса Кускова, ключевой вклад в новые подключения внесли МТС и Ростелеком.

"Ростелеком активно сконцентрировался на продвижении сервиса Wink, что позволило компании заметно повысить позиции на общем рынке телесмотрения, а это важно, так как многие игроки уже объединили модели линейного и нелинейного контента", - сообщил Кусков.

В Ростелекоме согласны с тем, что ждать прорывов от сегмента кабельного ТВ не стоит, в то время как рынок интерактивного ТВ находится в стадии роста.

"Кабельное ТВ - устаревающая технология. А вот рынок интерактивного ТВ все еще растет. И как раз благодаря тому, что его трансформируют такие игроки, как "Ростелеком", который создает новый продукт в виде симбиоза интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра. Возможности органического роста рынка платного ТВ сохраняются только там, где клиенты получают возможность смотрения телевидения через интернет", - сообщил "РГ" Антон Володькин, директор по развитию направления "Видео" ПАО "Ростелеком".

Стагнация на рынке кабельного ТВ говорит и о том, что операторы осознали бессмысленность попыток бесконечного увеличения абонентской базы. Возможности экстенсивного роста уже в прошлом, отмечает генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский.

"Стабильность абонентских баз ключевых участников рынка платного ТВ говорит нам о единодушии лидеров в своем отношении к дотациям формального количественного прироста. При столь высоком уровне проникновения услуги, большинство игроков справедливо считает их коммерчески нецелесообразными. В ближайшее время нам предстоит ориентироваться не на количественный, а на "качественный" рост. В первую очередь, за счет эффективных партнерств. Именно такие проекты дадут импульс развитию: снизят конкуренцию, позволят участникам наилучшим образом распределить финансовые затраты, откроют новые ресурсы для монетизации ранее сформированных абонентских баз", - заявил Махновский.

В "ЭР-Телеком" иначе смотрят на ситуацию на рынке и в целом не разделяют выводы исследователей.

"Мы не разделяем приведенные в отчете оценки. Также вызывает вопросы методика расчета абонентской базы, использованная в данном исследовании. Со своей стороны мы наблюдаем устойчивый интерес пользователей к развлекательному контенту. Пандемия лишь его дополнительно стимулировала", - сообщили "РГ" в пресс-службе оператора.

В МТС от комментариев отказались.

По оценкам экспертов, главный вывод, который можно сделать из материалов исследования, состоит в том, что классическая схема - кабель-приставка-телевизор - претерпевает трансформацию. Во многих новостройках пользователи уже не организуют разводку кабеля по квартире и смотрят ТВ на смартфонах, планшетах, ноутбуках, smart ТV. И выигрывает на рынке тот, кто такой сервис обеспечивает.