Эксперты назвали истинную поглощающую способность лесов России

Недооцененной в три раза назвали способность российских лесов поглощать углерод эксперты BCG. По их данным, она может составить 1,8-2,2 млрд тонн углеродного эквивалента в год, хотя ныне принято считать этот показатель равным 0,6 млрд тонн. Ценность такого поглощения может составлять от 9 до 57 трлн долларов (сейчас оценивается в 4-17 трлн долларов). Все это, считают эксперты, может позволить России занять лидирующую позицию в вопросах противодействия изменению климата. Но для этого потребуется изменить подходы к стратегии учета, защиты и управления лесами России.

По состоянию на конец прошлого года данные о 84,4% лесов нашей страны были недостоверны, отмечают в BCG. Также не были учтены 9% площади леса и 39% запасов древесины. Если устранить все недочеты в подсчетах, оценка поглотительной способности и стоимости отечественных лесов может вырасти втрое, уверены в BCG.

Для этого предлагается активнее использовать данные космического мониторинга, которые должны прийти на смену полевым исследованиям, устранить ошибки оценки возраста лесов, так как этот показатель влияет их на способность поглощать СО 2 . Потребуется увеличить скорость обновления информации о лесном фонде, сейчас эти данные сильно отстают и не успевают отражать рост деревьев. На все это потребуется минимум 3,5 млрд рублей инвестиций, которые государству потребуется вложить в расширение инвентаризации лесов, подсчитали в BCG.

"В международном сообществе в качестве создающих положительный климатический эффект признаются лишь так называемые управляемые леса - те, в которых организован учет и пожарная охрана, - продолжают в BCG. - В эту категорию в России включены далеко не все леса -до 60-70 млн га преимущественно входят в состав сельскохозяйственных земель, и порядка 200 млн га считаются резервными".

Кроме того, для пересчета потребуется собрать данные о поглощении СО 2 почвой, подлеском, уточнить расчет эффекта пожаров и секвестрации углекислого газа продукцией лесопромышленного комплекса. Потребует корректировка законов, регулирующих восстановление лесов. По мнению BCG, ему не хватает определенности для учета "зеленых сертификатов, а также восстановление лесов за пределами лесного фонда.

"Обладая огромными лесными ресурсами, Россия может по праву занять место лидера в международной климатической повестке, - подчеркнул партнер-эксперт и директор BCG Константин Полунин. - Переход к полноценной системе учета и управления лесным хозяйством - помимо корректировки оценки стоимости лесов в сторону увеличения в 2-3 раза, может помочь в решении целого ряда задач экономического, социального и гуманитарного характера не только в нашей стране, но и на международном уровне".