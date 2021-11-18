Эксперты назвали истинную поглощающую способность лесов России

По состоянию на конец прошлого года данные о 84,4% лесов нашей страны были недостоверны, отмечают в BCG. Также не были учтены 9% площади леса и 39% запасов древесины. Если устранить все недочеты в подсчетах, оценка поглотительной способности и стоимости отечественных лесов может вырасти втрое, уверены в BCG.
Для этого предлагается активнее использовать данные космического мониторинга, которые должны прийти на смену полевым исследованиям, устранить ошибки оценки возраста лесов, так как этот показатель влияет их на способность поглощать СО2. Потребуется увеличить скорость обновления информации о лесном фонде, сейчас эти данные сильно отстают и не успевают отражать рост деревьев. На все это потребуется минимум 3,5 млрд рублей инвестиций, которые государству потребуется вложить в расширение инвентаризации лесов, подсчитали в BCG.
"В международном сообществе в качестве создающих положительный климатический эффект признаются лишь так называемые управляемые леса - те, в которых организован учет и пожарная охрана, - продолжают в BCG. - В эту категорию в России включены далеко не все леса -до 60-70 млн га преимущественно входят в состав сельскохозяйственных земель, и порядка 200 млн га считаются резервными".
Кроме того, для пересчета потребуется собрать данные о поглощении СО2 почвой, подлеском, уточнить расчет эффекта пожаров и секвестрации углекислого газа продукцией лесопромышленного комплекса. Потребует корректировка законов, регулирующих восстановление лесов. По мнению BCG, ему не хватает определенности для учета "зеленых сертификатов, а также восстановление лесов за пределами лесного фонда.
"Обладая огромными лесными ресурсами, Россия может по праву занять место лидера в международной климатической повестке, - подчеркнул партнер-эксперт и директор BCG Константин Полунин. - Переход к полноценной системе учета и управления лесным хозяйством - помимо корректировки оценки стоимости лесов в сторону увеличения в 2-3 раза, может помочь в решении целого ряда задач экономического, социального и гуманитарного характера не только в нашей стране, но и на международном уровне".