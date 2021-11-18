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18.11.2021 00:01
Рубрика: Общество

Эксперты назвали истинную поглощающую способность лесов России

Текст: Алексей Дуэль
Недооцененной в три раза назвали способность российских лесов поглощать углерод эксперты BCG. По их данным, она может составить 1,8-2,2 млрд тонн углеродного эквивалента в год, хотя ныне принято считать этот показатель равным 0,6 млрд тонн. Ценность такого поглощения может составлять от 9 до 57 трлн долларов (сейчас оценивается в 4-17 трлн долларов). Все это, считают эксперты, может позволить России занять лидирующую позицию в вопросах противодействия изменению климата. Но для этого потребуется изменить подходы к стратегии учета, защиты и управления лесами России.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По состоянию на конец прошлого года данные о 84,4% лесов нашей страны были недостоверны, отмечают в BCG. Также не были учтены 9% площади леса и 39% запасов древесины. Если устранить все недочеты в подсчетах, оценка поглотительной способности и стоимости отечественных лесов может вырасти втрое, уверены в BCG.

Фото: AFP/Carlos FABAL
Леса Амазонии стали больше выделять углекислого газа, чем поглощают

Для этого предлагается активнее использовать данные космического мониторинга, которые должны прийти на смену полевым исследованиям, устранить ошибки оценки возраста лесов, так как этот показатель влияет их на способность поглощать СО2. Потребуется увеличить скорость обновления информации о лесном фонде, сейчас эти данные сильно отстают и не успевают отражать рост деревьев. На все это потребуется минимум 3,5 млрд рублей инвестиций, которые государству потребуется вложить в расширение инвентаризации лесов, подсчитали в BCG.

"В международном сообществе в качестве создающих положительный климатический эффект признаются лишь так называемые управляемые леса - те, в которых организован учет и пожарная охрана, - продолжают в BCG. - В эту категорию в России включены далеко не все леса -до 60-70 млн га преимущественно входят в состав сельскохозяйственных земель, и порядка 200 млн га считаются резервными".

Кроме того, для пересчета потребуется собрать данные о поглощении СО2 почвой, подлеском, уточнить расчет эффекта пожаров и секвестрации углекислого газа продукцией лесопромышленного комплекса. Потребует корректировка законов, регулирующих восстановление лесов. По мнению BCG, ему не хватает определенности для учета "зеленых сертификатов, а также восстановление лесов за пределами лесного фонда.

"Обладая огромными лесными ресурсами, Россия может по праву занять место лидера в международной климатической повестке, - подчеркнул партнер-эксперт и директор BCG Константин Полунин. - Переход к полноценной системе учета и управления лесным хозяйством - помимо корректировки оценки стоимости лесов в сторону увеличения в 2-3 раза, может помочь в решении целого ряда задач экономического, социального и гуманитарного характера не только в нашей стране, но и на международном уровне".

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