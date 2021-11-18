Эксперты: ожирение является причиной более 200 заболеваний, его необходимо серьезно лечить

Во всем мире эндокринологи, кардиологи, руководители здравоохранения бьют тревогу и говорят о пандемии ожирения, ставшей реальной угрозой жизни сотням миллионов людей, в первую очередь живущим в экономически развитых странах. Именно ожирение - та отправная точка, из-за которой развиваются заболевания сердца и сосудов, увеличивается риск онкологических и эндокринных и многих других заболеваний. Собственно, специалисты уже давно рассматривают ожирение не как следствие вредных привычек, а как серьезное заболевание, нуждающееся в коренном изменении образа жизни, и медикамендозном (а иногда и хирургическом) лечении. Об этом говорили эксперты на открытой дискуссии "Правда о теле, в котором мы живем. Когда лишний вес влияет на здоровье?", организованной компанией Novo Nordisk, одним из мировых лидеров в лечении метаболического синдрома, сахарного диабета и ожирения.

Почему медики все громче говорят именно о "пандемии" ожирения, хотя, конечно, это заболевание не заразно? Но в каком-то смысле все же "заразно", поскольку неправильные пищевые привычки передаются от родителей к детям, начинают формироваться еще до рождения. Буквально в утробе матери. Поэтому в семьях, где у старшего поколения проблемы с лишним весом и сахарным диабетом, риск развития таких патологий велик и у детей, причем в раннем возрасте. Вторая причина того, что в России, как и во всем мире, ожирение приняло форму неинфекционной пандемии, в быстром росте числа таких пациентов. На сегодняшний день ожирением страдают более 30% россиян. Кроме того, заболевание имеет тенденцию к омоложению - все больше детей уже в раннем возрасте имеют проблемы не только с весом, но и сердцем, сосудами, расстройствами эндокринной системы.

"В том, что ожирение является заболеванием, в настоящий момент в медицинском сообществе никто не сомневается, - рассказал заведующий кафедрой эндокринологии РМА непрерывного профессионального образования Минздрава России, профессор Александр Аметов. - Жировая ткань секретирует более 600 цитокинов, и сейчас представления о ее роли в нашем организме кардинально поменялись".

По сути, жировая ткань - это одна из самых крупных эндокринных желез. Она играет важнейшую роль в регулировании гомеостаза энергии и огромного количества физиологических процессов. От нее зависит состояние метаболического здоровья и состояние здоровья в целом, отмечает эксперт.

Многочисленные исследования подтверждают, что ожирение является причиной более 200 заболеваний. Это не только диабет, сердечно-сосудистые недуги, онкозаболевания. Из-за повышенной нагрузки страдают суставы и позвоночник. У мужчин снижается уровень тестостерона, возникают проблемы в половой сфере и сексуальной жизни, женщинам сложнее зачать и выносить ребенка.

Последние полтора года пандемии COVID-19 показали, что риск тяжелого течения и летального исхода от коронавирусной инфекции и ее осложнений намного выше у диабетиков и людей с ожирением.

Конечно, следить за питанием нужно не просто с детства, а еще раньше - если будущая мать хочет, чтобы ее ребенок родился и рос здоровым, она еще при планировании беременности отказывается от вредных привычек, следит за питанием и физическим состоянием.

Но, конечно, у медиков есть критерии, по которым они определяют порог, что пациент не просто в группе риска, а нуждается в непосредственной медицинской помощи. Один из основных критериев - индекс массы тела (ИМТ).

"Если вес разделить на рост в метрах в квадрате, вы получите индекс массы тела, который поможет понять, есть ли избыточной вес или ожирение, или нет. Нормой считается ИМТ до 25. Если же показатель приблизился к 30 - это уже говорит о серьезной проблеме", - поясняет Аметов.

Но наиболее вредно для здоровья абдоминальное ожирение (которое иногда называют "внутренним", поскольку речь идет о жире, располагающемся в брюшной полости и обволакивающем практически все органы). О нем судят по обхвату талии.

"Если у мужчины талия более 94 см, а у женщины более 80 см - пора идти к врачу и решать эту проблему с медицинской точки зрения. Также существуют современные более информативные методики исследования состава тела, например биоимпеданс, который показывает соотношение мышечной, жировой ткани, воды в организме. Подчеркну: диагноз ожирение может поставить только врач. И он же, помимо корректировки образа жизни, советов по питанию и физическим нагрузкам, при необходимости назначает лекарственную поддержку", - подчеркивает профессор Аметов.

Актриса и телеведущая Яна Чурикова рассказала, что имела проблемы с лишним весом, а потом, пытаясь похудеть самостоятельно, как многие меняла разные подходы к питанию. В итоге актриса довела себя до булимии. Наладить эндокринный фон и избавиться от проблем со здоровьем ей удалось только с помощью эндокринолога.

"В интернете сейчас очень много информации о похудении, представлено очень много диет, всевозможных добавок, но без специальных знаний разобраться в этом невозможно, - считает Яна Чурикова. - Мне потребовалась долгая работа вместе с доктором, которого я, кстати, нашла не сразу. Но главное, я ему поверила". Действительно, сбрасывать вес без профессиональной поддержки очень непросто. Статистика малоутешительна: из тех, кто с помощью жестких диет сбрасывает вес быстро и значительно, 30-60% уже через год возвращаются к исходному весу или даже превышают его. Таковы результаты анализа, выполненного Национальным институтом здоровья США.

Фото: пресс-служба Ново Нордиск

"Пищевое поведение человека формировалось миллионы лет тому назад, когда еда была нерегулярной, и любые излишки важно было запасти ради выживания в неблагоприятные периоды, - пояснил Александр Аметов. - Таким образом в организме человека сформировались гормональные механизмы, направленные на сохранение каждой не потраченной немедленно калории про запас. В последние сто лет ситуация кардинально изменилась: еда доступна, ранее очень дорогие сахар, соль, насыщенные жирами продукты на нашем столе в избытке. Физические нагрузки кардинально уменьшились. Но пищевое поведение, по сути, закрепленное на генном уровне, не меняется, если только этого не делать сознательно. Отсюда и тотальные проблемы с весом".

Конечно, принцип "ешь меньше, больше двигайся" остается ключевым, как это ни банально звучит. При этом врач-эндокринолог, специалист по пищевому поведению людей с избыточным весом, доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ имени Сеченова Олеся Гурова обратила внимание и на многие другие важные правила: например, очень важно высыпаться (недостаток сна может повышать аппетит), противостоять стрессу путем полноценного отдыха (в ином случае - "заедание" неизбежно у предрасположенных лиц), соблюдать оптимальный питьевой режим, не прибегая к калорийным напиткам. Выстроить программу лечения в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного пациента поможет врач.

Кроме того, отмечают эксперты, медицина далеко продвинулась в методах и способах лечения ожирения: появились новые лекарственные препараты, которые в отличие от всевозможных пищевых добавок проходят полноценные клинические исследования, а потому доказана их безопасность и эффективность. Большинство из них оказывают влияние на специальные структуры головного мозга, вызывающие аппетит, снижая тем самым чувство голода и ускоряя насыщение. В особо тяжелых случаях, отметил Аметов, применяют и хирургические методы. Мало кто знает, но если у больного с ожирением имеются определенные показания, некоторые виды хирургического вмешатества ему могут быть выполнены в рамках программ ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи.

"Сейчас в арсенале эндокринологов уже три зарегистрированных в нашей стране препарата для терапии ожирения, имеющих серьезную доказательную базу, - отметил профессор Аметов. - Но какой метод терапии выбрать, решает только врач. Важно помнить, что назначать любые препараты самостоятельно без консультации со специалистом безрассудно и небезопасно. Хочу предупредить, что БАД - это не лекарственные средства, они не проходили клинические исследования и не гарантируют результат, а иногда могут и навредить здоровью. Перед их применением также рекомендуется обратиться за консультацией к врачу".

Ожирение - это серьезное заболевание, сейчас в медицинском сообществе в этом уже никто не сомневается. Эндокринологи констатируют: жировая ткань по сути является гормональным органом, она играет важнейшую роль в регулировании метаболизма, гомеостаза энергии, нормального течения многочисленных физиологических процессов в нашем организме. Но когда ее количество выходит за пределы нормы, жир начинает наносить вред организму - он провоцирует хронические воспалительные процессы. А последствия всем известны: сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, поражения суставов, позвоночника, многочисленные недуги, изменения практически во всех органах и системах и даже онкологические заболевания.

Вот почему контролировать вес нужно на протяжении всей жизни, и делать это не только для того, чтобы лучше выглядеть, но и чтобы сохранить здоровье. А если случилось так, что стрелка на весах неудержимо ползет вверх, а брюки перестали сходиться на талии, лучше всего не тянуть и обратиться к врачу-эндокринологу как можно раньше. Многие не относятся к происходящим изменениям серьезно, считают, что виноват возраст. В лучшем случае пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Многократно используют низкокалорийные диеты, пробуют на себе модные монодиеты. Но после кратковременного эффекта вес возвращается, и с избытком. Ожирение коварно, часто наступает незаметно и медленно, и в борьбе с ним незаменима помощь врача, а в некоторых случаях команды врачей (включая, например, эндокринолога и кардиолога), которые подберут нужную терапию и помогут справиться с осложнениями.

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