ФАС усилит контроль за рекламой финансовых услуг

Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за рекламой финансовых услуг. Об этом заявила заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова на совещании с представителями Ассоциации банков России.

По ее словам, 18% всех нарушений рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. При этом на протяжении последних трех лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается.

Так, например, часто нарушители предоставляют в своих рекламных кампаниях неполную информацию об особенностях банковских услуг и тем самым вводят потребителей в заблуждение.

"Кроме того, кредитные организации нарушают требования к восприятию рекламы, размещая важную информацию так, чтобы у потребителя не было возможности воспринять ее должным образом и сделать осознанный выбор. К примеру, банки часто указывают крупным шрифтом привлекательную для потребителя информацию об условиях кредитов. А другие условия, в том числе об изменяемой годовой процентной ставке, размещаются мелким нечитаемым шрифтом", - пояснили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве напомнили о решении Пленума Высшего Арбитражного Суда, который ранее пояснил, что если потребитель не воспринимает информацию из рекламы или воспринимает ее плохо из-за мелкого шрифта, быстрого текста или неудобного способа размещения, то такая информация признается отсутствующей.

"В связи с тем, что ненадлежащая реклама финансовых услуг приводит к негативным последствиям для граждан, ФАС России считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы в размере, близком к максимальной предусмотренной законом мере. Напомним, что штраф за распространение кредитной организацией рекламы кредитных услуг или услуг по предоставлению займов для юрлиц составляет от 300 до 800 тысяч рублей", - добавили в антимонопольной службе.

При этом в ФАС отметили, что при принятии решений о штрафах будут учитываться все обстоятельства конкретных дел. Речь, в частности, идет о масштабе рекламной кампании, а также наличии и количестве жалоб потребителей.

Комментируя позицию ФАС, в пресс-службе Банка России заявили, что раскрытие значимой информации о финансовом продукте полно, достоверно и доступно для понимания потребителей является одним из важнейших требований регулятора.

"В ходе поведенческого надзора Банк России выявляет несоответствие рекламной информации о финансовом продукте его реальным условиям, недостаточное информирование потребителя о важных условиях договора, предстоящих расходах или расходах, необходимых для получения рекламируемых условий. Банк России при выявлении признаков подобных нарушений передает соответствующую информацию в ФАС для организации проверочных мероприятий и применения мер", - рассказали "РГ" в ЦБ.

В ведомстве подчеркнули, что находятся в постоянном взаимодействии с ФАС. Так, в сентябре регуляторы выпустили совместные рекомендации для финансовых организаций, которые касались порядка получения согласия клиентов на рекламную рассылку.