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18.11.2021 21:00
Рубрика: В мире

Французский суд признал Россию собственником церкви в Канне

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Суд в городе Грас, что на юге Франции в департаменте Приморские Альпы, вынес решение, по которому Россия признается собственником храма Святого Архангела Михаила в Канне.
Храм Святого Архангела Михаила построен в 1894 году на бульваре, который носит имя Александра III. Фото: Константин Лейфер / ТАСС

На это значимое событие откликнулось посольство России во Франции. "По итогам многолетнего судебного разбирательства подтверждены историческая принадлежность этого объекта российскому государству и наши законные права на него", - говорится в коммюнике посольства РФ, которое было передано "Российской газете". При этом в коммюнике дается высокая оценка содействию Русской православной церкви, а также подчеркивается внимание к судьбе храма со "стороны российской общественности, в том числе видных представителей наших соотечественников, проживающих во Франции".

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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"Рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся в скором будущем восстановить обветшавшее за последние годы здание церкви, сделать ее доступной для многочисленных верующих и всех тех, кто интересуется русской православной традицией, историей и культурой", - отметили российские дипломаты.

Процесс по этому делу длился семь лет, в течение которых культовая ассоциация ACCOR, управлявшая храмом, пыталась в суде оспорить права РФ на православный собор. Храм Святого Архангела Михаила был построен в 1894 году на пожертвования русской общины по проекту французского архитектора Луи Нуво на имеющем прямое отношение к России бульваре, что носит имя Александра III. Немного позднее рядом с ним появился дом для священников и церковного персонала. По инициативе императора Николая II в 1897 году земля прихода и все строения были приняты в собственность и управление Священного Синода, тем самым став недвижимой собственностью Российской империи. В этом храме венчались великий князь Андрей Владимирович и балерина Матильда Кшесинская. Среди прихожан была внучка Александра Пушкина Софья Меренберг. Во время Первой мировой войны приход храма оказывал помощь раненым солдатам и офицерам российского Экспедиционного корпуса во Франции. В крипте храма был похоронен первый главнокомандующий русской армии великий князь Николай Николаевич. В 2015 году по просьбе родственников его прах перенесли в Россию. Инициативу о перезахоронении тогда поддержал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В этом храме венчались великий князь Андрей Владимирович и балерина Матильда Кшесинская

"То, что православный храм в Канне стал полностью российским - большая радость для всех патриотов России, живущих во Франции. Сегодня у меня большой праздник", - так в интервью "РГ" отреагировал на новость президент ассоциации "Франко-российский альянс" князь Александр Трубецкой.

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