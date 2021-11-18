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18.11.2021 18:18
Рубрика: В мире

Генпрокурор Беларуси обвинил власти Польши в преступлениях против беженцев

Текст: Марина Алешина
Беженцы, попадающие на границу Польши, подвергаются там депортациям, пыткам и другим проявлениям жестокости со стороны властей этой республики. Причем все эти преступные действия совершаются с ведома политического руководства страны - президента, премьер-министра и министра обороны. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. Видеокомментарий опубликован пресс-службой возглавляемого им ведомства.
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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"Все вышеизложенные и иные циничные преступные действия, которые в настоящее время документируются правоохранительными органами Беларуси, совершены по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши - ее президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра национальной обороны Мариуша Блащака и других высших должностных лиц", - заявил Швед, которого цитирует РИА Новости.

"Должностными лицами Польши грубо нарушаются требования международного права, определяющие основные гражданские и политические права беженцев, а также граждан Беларуси... Нарушается неприкосновенность границы нашей страны, совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества", - настаивает генпрокурор. По его словам, в Беларуси пришли к таким выводам на основе "правового анализа ситуации на границе в связи с неоднократными попытками беженцев попасть на территорию Польши для следования транзитом в ФРГ", что соответствует международным нормам.

В Минске считают, что польские власти демонстрируют "неадекватные и явно несоразмерные" шаги, не пуская беженцев в Германию. В их арсенале - дополнительные заграждения, спецсредства и даже танки и авиатехника.

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