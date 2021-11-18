Генпрокурор Беларуси обвинил власти Польши в преступлениях против беженцев

"Все вышеизложенные и иные циничные преступные действия, которые в настоящее время документируются правоохранительными органами Беларуси, совершены по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши - ее президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра национальной обороны Мариуша Блащака и других высших должностных лиц", - заявил Швед, которого цитирует РИА Новости.
"Должностными лицами Польши грубо нарушаются требования международного права, определяющие основные гражданские и политические права беженцев, а также граждан Беларуси... Нарушается неприкосновенность границы нашей страны, совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества", - настаивает генпрокурор. По его словам, в Беларуси пришли к таким выводам на основе "правового анализа ситуации на границе в связи с неоднократными попытками беженцев попасть на территорию Польши для следования транзитом в ФРГ", что соответствует международным нормам.
В Минске считают, что польские власти демонстрируют "неадекватные и явно несоразмерные" шаги, не пуская беженцев в Германию. В их арсенале - дополнительные заграждения, спецсредства и даже танки и авиатехника.