Глава Казани Ильсур Метшин возглавил Всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"

Вчера в Барселоне мэр Казани Ильсур Метшин был избран президентом Всемирной организации "Объединенные города и местные власти". Представитель России впервые возглавил ОГМВ, представляющую интересы более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов стран и континентов.

Теперь мэр Казани Ильсур Метшин будет вникать в проблемы 240 тысяч городов и регионов всего мира. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Такое решение принято на заседании исполнительного бюро ОГМВ под председательством мэра Барселоны Ады Колау - испанский город является штаб-квартирой организации. В эти дни здесь проходит Всемирный совет ОГМВ, собравший 400 мэров, вице-мэров городов и глав регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки. Вопрос о выборе нового президента встал в связи с тем, что прежний руководитель Мохамед Будра, мэр города Эль-Хосейма (Марокко) досрочно сложил свои полномочия.

Избрание президента этой организации - процедура достаточно сложная. Разумеется, влияет на нее международная политическая повестка. Всех претендентов на пост, что называется, рассматривают через лупу. И здесь важную роль сыграла программа развития, предложенная мэром Казани. Кстати, он с 2006 года является руководителем Евразийского отделения ОГМВ, представляющего интересы СНГ и Монголии (всего организация включает в себя семь отделений).

- Город является базой всех преобразований, и наша задача - помочь муниципалитетам перейти от вызовов к выработке четких решений, а затем к внедрению стратегий устойчивого развития на местах. ОГМВ - это организация не для мэров, а для всех жителей городов, для людей, на благополучие которых направлены все наши усилия, - заявил в своем выступлении Ильсур Метшин.

Он предложил изменить существующую систему взаимодействия между городами и регионами в рамках ОГМВ, а также оказать помощь малым городам, которые в период пандемии находятся в тяжелом финансовом положении. Еще одна его инициатива - учредить совместно с ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам) премию "Лидерство в реализации центров устойчивого развития". Вручать ее будут муниципальным образованиям.

- Признание равнозначности каждого региона, каждого города, каждого отделения нашей организации должно быть осуществлено нами на деле, а не только декларироваться на встречах высокого уровня, - подчеркнул Ильсур Метшин.

Ранее возглавить ОГМВ не удавалось не только представителям России, но и в целом Евразийского континента. Традиционно лидерами организации становились представители европейского, ближневосточного и западноазиатского отделений. В их числе были мэр Лиссабона (Португалия) Хорхе Сампайо, мэр Парижа (Франция) Бертран Деланоэ, мэр Стамбула (Турция) Кадир Топбаш и мэр Йоханнесбурга (ЮАР) Мфо Паркс Тау.