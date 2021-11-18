Госдума освободила семьи от налога при продаже квартир

Если семья с двумя и более детьми продала квартиру в целях улучшения жилищных условий, то доходы от такой сделки освободят от НДФЛ. Закон об этом приняла Госдума.

Отметим, что одобрить такие изменения поручил президент РФ в июле текущего года. Семьям в результате принятия нового закона не придется платить налог в 13%, если в течение года полученные от продажи квартиры средства будут потрачены на улучшение жилищных условий. Это означает следующее: общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а стоимость покупки не должна по кадастровой стоимости быть более 50 миллионов рублей.

При этом от уплаты НДФЛ будут освобождаться семьи-собственники продаваемого жилья вне зависимости от того, сколько лет оно находилось в собственности, уточнил первый замглавы фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. Он назвал еще один нюанс. "Семьи, в которых двое или более детей не достигших возраста 18 лет, либо это студенты в возрасте до 24 лет, не будут уплачивать подоходный налог", - сообщил депутат.

Такой закон необходим, ведь перед семьями с двумя и более детьми часто остро стоит жилищный вопрос, прокомментировал председатель ГД Вячеслав Володин. "Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь, - добавил он. - Не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш".

По оценке спикера, сумма налога, которую пока необходимо платить при продаже недвижимости, для большинства семей является существенной. Именно поэтому президент, считает Володин, предложил рассмотреть вопрос о расширении налоговых льгот.

"Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жилье", - резюмировал председатель ГД.

Кстати, закону придается обратная сила. Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

Тот же закон принесет и другие изменения на тему освобождения от налогов. Не нужно будет платить НДФЛ с доходов, полученных в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации населенных пунктов. Кроме того, от налога на прибыль освобождаются субсидии, которые получены малым и средним бизнесом и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), полученные как мера господдержки в связи с пандемией коронавируса. Эта льгота будет носить однократный характер.