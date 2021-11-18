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18 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)

Информация Минэкономразвития России

Опубликован 18 ноября 2021 г.

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации Минэкономразвития России публикует следующие коэффициенты-дефляторы на 2022 год:

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,980;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 25.4 "Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,060;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,096;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,508.