Информация Минэкономразвития России

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации Минэкономразвития России публикует следующие коэффициенты-дефляторы на 2022 год:

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,980;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 25.4 "Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,060;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,096;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,508.