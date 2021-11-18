Итоги совместного испытания "Спутник Лайт" и AstraZeneca появятся в начале 2022 года

На Смоленской площади рассказали, когда ждать промежуточных результатов совместного испытания вакцин от коронавируса - российской "Спутник Лайт" и шведско-британской AstraZeneca. Это может произойти в начале нового года или даже раньше.

Как отметили в МИД РФ, Россия и Швеция развивают взаимодействие в сфере здравоохранения, в том числе по борьбе с пандемией.

"26 июля Минздравом России одобрено проведение НИЦЭМ имени Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета, промежуточные результаты которых планируется представить в конце 2021 года - начале 2022 года", - говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.