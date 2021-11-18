Изменился порядок регистрации безработных

Согласно документу, при удаленном обращении через портал "Работа в России" или личный кабинет на госуслугах направляется заявление и резюме. Потребуется указать данные о себе, в том числе уровень квалификации и стаж работы. Вся остальная информация о безработном будет собрана без его участия. Так, например, не нужно предоставлять в службы занятости трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности, справку о доходах 2-НДФЛ.

Это стало возможным благодаря тому, что центры занятости постепенно начинают работать на базе единой цифровой платформы "Работа в России". Все необходимые данные через нее они будут получать в рамках межведомственного взаимодействия. Это также позволит им обмениваться данными между собой, планировать привлечение трудовых ресурсов, анализировать ситуацию на рынке труда, предлагать соискателям вакансии по всей стране, а максимальное число услуг им оказывать в электронной форме.

Уже в ноябре на новый порядок взаимодействия с безработными перейдут центры занятости в 19 российских регионах, еще 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года, Москва - с 1 января 2023 года, говорится в пояснительной записке к документу на сайте правительства. Отмечается, что в переходный период будет действовать временный упрощенный порядок регистрации безработных граждан, который был введен в апреле 2020 года.

Ранее вступил в силу закон о реформе служб занятости, которым предусматривается перевод в электронный формат большинства услуг этих учреждений.

Наряду с дистанционным форматом предоставления большинства услуг для удобства граждан личные приемы в центрах занятости сохраняются.