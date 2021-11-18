Как Киев перечеркивает Минские соглашения

В ближайшее время Верховная Рада приступит к рассмотрению правительственного законопроекта "О государственной политике переходного периода". Киев получил в целом благосклонную оценку этого документа от Венецианской комиссии Совета Европы, за исключением ничего не решающих частностей, и теперь может приступать к силовому решению своего внутреннего конфликта: с последующим созданием концентрационных лагерей в Донбассе, а в перспективе и в Крыму, и превращением их населения в людей третьего сорта.

О том, что законопроект, постулирующий "российскую оккупацию", перечеркивает Минские соглашения - все 13 пунктов Комплекса мер с одним примечанием и совместную декларацию - говорилось с момента его обнародования в августе. На этот момент президент Зеленский и его окружение носились с идеей переписать мирный план в свою пользу. Аргументировали тем, что соглашения достались им от предшественников, а при новых властях, мол, обстановка изменилась, и считали такой подход хорошей переговорной позицией. При этом имитировать непонимание золотого правила - Pacta sunt servanda ("Договоры должны соблюдаться"), они начали практически сразу после нормандского саммита в Париже, исполнять решения которого Зеленский и компания даже не начали.

О чем же гласит почти 40-страничный закон о "переходном периоде"? Например, о том, что референдум в Крыму и народное восстание в Донецке и Луганске стали результатом "российской агрессии", а не возмущения и несогласия местных жителей с государственным переворотом в Киеве, осуществленном ультраправыми боевиками при политической, финансовой и методической поддержке Запада. Что теперь все население формально украинского Донбасса и юридически, и фактически российского Крыма теперь "оккупанты" и, значит, должны быть отфильтрованы, наказаны, люстрированы, когда украинские войска - а другого варианта закон не предполагает - займут их территорию. Собственно из детализации фашистских фантазий о мести непокорным, с апелляциями к опыту гитлеровцев, этот закон и состоит. Соответственно, ни диалога, ни примирения, ни выборов, ни особого статуса, ни языкового самоопределения, ничего из того, что прописано в Минских соглашениях, люди, отринувшие власть неонацистских боевиков, поддержанного ими Порошенко и продолжателя его дела Зеленского, не достойны.

По сути, Минским соглашениям противоречит каждая запятая закона, что немудрено: коллективом авторов руководил Алексей Резников, львовский адвокат, бывший представитель Киева на мирных переговорах, а ныне - министр обороны. В свое время этот отъявленный русофоб, в открытую заявлявший о нежелании исполнять никаких взятых на себя Киевом обязательств, и сделал все, чтобы заблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Для этого украинскую делегацию наполнили людьми сомнительного когнитивного здоровья, очевидно не читавшими Минские соглашения ни на русском языке - из-за испытываемой "лютой ненависти к врагам", ни на английском - в силу его незнания. Иного результата интеллектуальных потуг от мыслителей такого пошиба можно было не ждать.

Здесь нужно вспомнить, что Минские соглашения одобрены Совбезом ООН (резолюция № 2202), и значит - имеют статус международного договора, стоят выше национального законодательства, и никаким, даже самым украинским в мире парламентом отменены быть не могут. С другой стороны, известно, что свой диплом юриста Зеленский выиграл в КВН и потому играючи относится как к украинской конституции и законам, так и к международным обязательствам. Но самое плохое - не это. Во внутренней политике Зеленский может делать что угодно на свой страх и риск, наивно рассчитывая, что второй президентский срок все спишет. Куда опасней, что его воинственным фантазиям и смелым желаниям потакают Франция и Германия, которые, напомним, вместе с Россией являются гарантами мирного урегулирования внутриукраинского конфликта.

В последнее время в риторике Парижа и Берлина появились новые обертоны. Так, Россия уже называется "стороной конфликта" не только в СМИ, но и в заявлениях первых лиц. Западные партнеры идут навстречу желанию Зеленского вновь собраться в нормандском формате без выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей и без внятной повестки встречи. Они не видят противоречия между реальным поведением Зеленского и его пустопорожними заявлениями о приверженности Минским соглашениям и уж вовсе не обращают внимания на то, что несут его приближенные. А они попросту нагнетают военную истерию в обществе и на полном серьезе обсуждают, какой вариант возобновления гражданской войны им больше подходит - "хорватский" или "карабахский". При этом коллективный Зеленский не скрывает, что их главная задача - выхолостить Минские соглашения, оставив от них одно название, и не дать повода снять с России санкции, взвалив на нашу страну вину за все преступления, которые Киев уже совершил и еще совершит. И эта нехитрая манипуляция зримо поддерживается Берлином и Парижем. Вопрос только в том, по злому ли умыслу это делается или из нежелания признать свою неспособность влиять на прирученную ими на майдане украинскую "экстремальную демократию".

Как бы то ни было, принятие закона "О государственной политике переходного периода" обрывает последнюю тонкую нить, на которой держался относительный мир на Украине, который в данном случае нужно понимать как отсутствие масштабной войны и массовых жертв. Новая эскалация, старт которой даст принятие закона, действительно может привести к новым мирным соглашениям, которыми всегда заканчиваются войны, вот только наверняка они не понравятся Зеленскому. Поскольку не факт, что подписывать их будет он, неизвестно насколько скукожится к этому моменту территория Украины, останется ли Киев ее столицей, и вообще сохранится ли это государство в нынешнем виде.