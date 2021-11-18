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18.11.2021 22:10
Рубрика: Общество

Как сделать природу чище, тело здоровее и выглядеть модно

Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Фото: Владимир Казионов

Один из самых впечатляющих экспонатов - знаменитые пятикилограммовые кандалы. Так считают многие посетители Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского. Их писатель носил долгие четыре года. На работах, в бане, во время сна. Среди уникальных экспонатов - единственное прижизненное издание романа "Бесы". Историю каждого расскажет мультимедийный гид. А видеть их можно онлайн.

Что приготовили учреждения культуры к 200-летию Федора Достоевского

Текст: Татьяна Ермошкина , Наталья Решетникова , Светлана Сибина
Макет каторжного острога, где отбывал срок Федор Достоевский, и арестантская одежда. "Сибирская тетрадь" писателя и единственное прижизненное издание романа "Бесы". Все эти уникальные экспонаты омского музея теперь доступны любому, у кого есть гаджет.

Они выставлены на платформе "Артефакт". "Есть здесь модель арестантской кареты, на ней доставляли в острог высокословных невольников. Посмертная маска классика. И многое другое, - рассказал "РГ" директор Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского Виктор Вайнерман. - Историю каждого экспоната поведает мультимедийный гид. Это удобно. Можно вернуться к ним в любую минуту".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Новый взгляд на Достоевского: Музей-квартира писателя после ремонта

Один из самых впечатляющих - знаменитые пятикилограммовые кандалы, которые писатель носил четыре года. Их надевали на ноги и крепили цепью к поясному ремню. Расковывали узника только, если он умирал или выходил на свободу.

Посетители могут воспользоваться мобильным гидом и в самом музее. Экспонаты, помеченные стикерами "AR" или QR-кодами, выставляют и на выездных вернисажах. Информация представлена не только на русском, но и английском языке. Необходимое для "гастролирующих" выставок оборудование музей приобрел на средства государственного гранта в рамках нацпроекта "Культура". И теперь может знакомить с уникальными экспонатами не только горожан, но и сельских жителей.

Цифровые перемены ждут и посетителей библиотеки имени Ф.М. Достоевского в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Юбилей великого писателя здесь встретили... ремонтом. Откроется она в начале декабря. И это будет первая в городе модельная библиотека. Как сообщила "РГ" замдиректора по библиотечной деятельности Татьяна Осипова, на оснащение библиотеки получен грант в 10 миллионов рублей тоже по нацпроекту "Культура". Более 18 миллионов добавили регион и город.

Раскрашивая костюмы по цитатам, посетители библиотеки узнают привычки Федора Достоевского и вкусы его героев. Сам писатель был большим франтом

В день открытия библиотека встретит гостей интерактивной выставкой "Раскраски Достоевского". На стенах будут большие полотна с изображением одежды, в которой ходили герои Достоевского. Да и сам он был франтом, шил наряды за границей. "Раскрашивая костюмы по приведенным цитатам, посетители узнают привычки Достоевского и вкусы его героев. А игровой элемент позволит посмотреть на творчество писателя чуть свободнее", - рассказала Татьяна Осипова.

Театр

Невозможное чудо

В день рождения Федора Достоевского, 11 ноября, в Новосибирском государственном академическом театре "Красный факел" прошла премьера спектакля "Достоевский. Невозможное чудо".

Спектакль поставил режиссер Владимир Золотарь по пьесе донецкого драматурга Алексея Куралеха. В ее основе - дневникаи и воспоминаниях жены и преданной помощницы Достоевского - Анны Сниткиной.

В центре внимания - не только бессмертные произведения, но и сама личность Федора Михайловича. Через частную историю знаменитой супружеской пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жертвенной любви и жизни с великим человеком. "Спектакль не из развлекательных. Он для людей думающих", - поделились впечатлениями зрители на странице театра в соцсети. Для одних с новой стороны открылся Достоевский, для других - известные актеры.

Запись спектакля сделана в рамках нацпроекта "Культура" и выложена на портале "Культура.РФ". Он также включен в проект "Пушкинская карта".

В России волонтеры очищают реки и озера от мусора

Текст: Тимур Алиев , Николай Грищенко , Михаил Пинкус
Дайверы подняли со дна южноуральской жемчужины - озера Тургояк - более 40 тонн автопокрышек. А эковолонтеры на берегах Кубани собрали более 500 килограммов стекла, железа и пластика. Не меньше мусора оказалось и на побережье Каспийского моря.
Среди автопокрышек, которые поднимали со дна озера Тургояк дайверы, были и от "БелАЗа" - полуторатонные. Для них понадобилась спецтехника. Фото: РИА Новости

В регионах по всей стране подводят итоги большой уборки водоемов, которая проходит в рамках Всероссийской акции "Вода России" и нацпроекта "Экология". Провели предзимние субботники.

Росгидромет создаст систему экологического мониторинга на Байкале

В Челябинской области он прошел на берегах Миасса, где эковолонтеры вышли вместе с волейболистками клуба "Динамо-Метар" и их болельщиками. А что касается поднятых со дна Тургояка покрышек, то им уже дали вторую жизнь. Одна из компаний переработала их в сырье для изготовления резиновых покрытий стадионов, асфальта и других материалов.

Жители Карачаево-Черкесии с 2014 года принимают активное участие в акции "Вода России". В июне этого года 460 волонтеров убрали мусор вдоль берега Кубани и у минерального источника Красногорский нарзан, который пользуется особой популярностью у туристов и местных жителей.

"За годы проведения акция "Вода России" объединила в республике почти 100 тысяч человек, неравнодушных к экологическим проблемам, - сообщил первый заместитель председателя правительства республики Хызыр Чеккуев. В этом году в экологической акции приняли участие более 3,7 тысячи жителей Карачаево-Черкесии. Они очистили берега более десяти рек - в общей сложности 21 километр.

В Дагестане финальный этап этого года Всероссийской акции "Вода России" прошел на побережье Каспийского моря, недалеко от Махачкалы. Организатором выступило Минприроды России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии и министерства по делам молодежи Дагестана. Около 500 волонтеров очистили берег протяженностью более километра. Они собрали 350 килограммов пластика, более 200 - стекла и 70 - металла.

Фото: В.Калиничев/РИА Новости
В Астрахани стартовала экспедиция по сохранению каспийского тюленя

Такие акции очень необходимы, рассказал "РГ" руководитель АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов: "Вы, наверняка, видели ужасные кадры состояния русла реки Андийское Койсу после проливных дождей. Пластиковые бутылки, пакеты, памперсы, бытовая техника, безответственно выброшенные горцами в ущелье и смытые в реку потоками воды. Не лучше ситуация и на побережье Каспия. Гибнет краснокнижная каспийская нерпа".

Впрочем, сам мусор убрать не так трудно, считает Заур. Гораздо сложнее решить вопрос с его утилизацией. "У нас нет сертифицированных полигонов, мусоросортировочных заводов и мощностей по переработке вторсырья в промышленных объемах. Мы надеемся, что всем этим вплотную займется создаваемая по инициативе главы региона республиканская экологическая организация", - говорит Гапизов.

В регионах возводят современные спортивные площадки

Текст: Алексей Бондарев , Ирина Штерман
Уже 16 миллионов человек стали участниками физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Сдают нормативы, которые предусмотрены для одиннадцати возрастных групп - от 6 лет до 70 и старше.

А чтобы было где подготовиться к физкультурному экзамену, в регионах открывают современные спортивные площадки, на которых можно заниматься круглый год.

Фото: Дмитрий Ярощук
В Кемерове предложили благоустроить пять школьных спортплощадок

В Иркутской области в этом году начали работать пять крупных спортивных объектов. Плавательный бассейн в Усть-Куте, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда, Урик и Большой Луг. Завершено строительство комплекса в селе Казачинское.

Также в течение года введены в эксплуатацию комплексы открытого типа в Усть-Куте и малые спортивные площадки ГТО в шести муниципалитетах. "Каждая малая спортивная площадка включает в себя разные уличные тренажеры, шведскую стенку, мишени, гимнастические скамьи, разноуровневые стационарные перекладины, разнохватовый турник и другое оборудование. Для покрытия используется специальная резиновая плитка", - уточнил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Есть у иркутян планы и на следующий год, все они реализуются в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Продолжают они действовать и в Туве. Здесь, в Туране, рядом со стадионом построили современную спортивную площадку. По сути, это целый спортзал под открытым небом: всевозможные тренажеры, турники, брусья. В министерстве спорта республики "РГ" пояснили, что сейчас в Туве работают десять центров тестирования по выполнению нормативов ГТО. В первом полугодии в программе по региону были зарегистрированы 22,3 тысячи человек. Из них около восьми тысяч уже приняли участие в испытаниях.

Еще один карбоновый полигон появился на Урале

Текст: Анна Шиллер
Второй в этом году карбоновый полигон открыли на Урале. Он появился на базе Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета. Теперь здесь будут следить не только за звездами, но и концентрацией углекислого газа.

Карбоновым полигоном называют территорию с уникальной природной экосистемой. В рамках проекта Минобрнауки России откроют 14 подобных площадок для исследований. Одна из них, тоже в Год науки, ранее была создана в Тюмени.

Фото: Борис Ярков
Как власти и бизнес уральских регионов готовится к декарбонизации

В Свердловской области работу полигона ведут участники Уральского научно-образовательного центра мирового уровня - академические институты, вузы и предприятия. Вместе они смогут оценить, например, углеродный след от деятельности промсектора в регионе. Для этого в обсерватории установили систему для измерения потоков парниковых газов в почве и атмосфере.

"Таежные леса, где разместился уральский полигон, аккумулируют большое количество углерода, - пояснил руководитель проекта, директор ботанического сада университета Виктор Валдайских. - Мы будем вести мониторинг климатических активных газов на самозарастающих сельхозугодьях, в зонах отвалов месторождений. Сравним эмиссию и сток углерода при использовании разных технологий земледелия".

Уральский регион - важнейший горнодобывающий и металлургический кластер страны. Поэтому, по словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, на полигоне лежит особая ответственность по разработке технологий для восстановления углеродного баланса. И специалисты Уральского федерального университета по запросу компаний уже выращивают растения для карбоновых ферм, которые эффективно поглощают CO2 и выделяют кислород.Для создания уральского полигона правительство России выделило 80 миллионов рублей. Он займет территорию площадью более 300 гектаров. Чтобы работать на нем, сотрудники вуза и студенты профильных направлений дополнительно освоят программы в области климатологии и экологии.

Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Карбоновые полигоны запускают в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата. В Год науки и технологий в России создали две такие территории. Работа эта ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". А первый карбоновый полигон был представлен в сентябре 2020 года. Он расположен на территории национального парка "Угра" в Калужской области. Площадь полигона составляет более 600 гектаров.

Еще один карбоновый полигон начал работать в этом году в Тюменской области на базе биостанции Тюменского госуниверситета. Здесь вместе с немецкими экспертами по климату проводили исследования тундровых почв, пожаров и изменений в экосистемах Севера.

Справка "РГ"

У карбоновых полигонов есть особая международная роль и большой экономический потенциал, уверяют эксперты.

К 2023 году Евросоюз хочет ввести "углеродный налог" для компаний, которые реализуют свои товары в Европе. Его рассчитают от объема углеродных загрязнений от производства.

Для каждого предприятия введут "квоту на углерод". Исчерпав лимит, компании будут покупать их на бирже у тех, кто свои не израсходовал.

Наши компании смогут зарабатывать на квотах, которые расширятся благодаря карбоновым полигонам. Ведь они помогут бизнесу оценить экономические "углеродные" издержки при производстве продукции.

В ХМАО и Волгоградской области открываются центры онкопомощи

Текст: Елена Мационг , Роман Мерзляков
Центр амбулаторной онкологической помощи при городской поликлинике Нягани работает три месяца. За это время он принял уже десятки пациентов.

Раньше тяжело больным жителям пришлось бы ехать почти за 300 километров в столицу округа Ханты-Мансийск. Тот, кто перенес онкозаболевание, прекрасно понимает, что это значит, ехать за сотни верст, чтобы сделать химиотерапию.

Фото: iStock
В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов

Как отмечают в центре, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" до конца года лечение здесь пройдут еще не меньше 130 человек. "Мы не только проводим химиотерапию, но и лечим осложнения, возникшие после этой процедуры, - говорит заведующая Наталия Третьякова. - Врачи помогают пациентам, когда можно облегчить их состояние симптоматической терапией. Для этого в подразделении оборудована отдельная палата, открыт процедурный кабинет".

Житель Нягани Дмитрий рассказал, что приходит в дневной стационар после лучевой и химиотерапии. Чтобы поднять уровень гемоглобина, ему ставят уколы и капельницы.

"Очень важно, что сегодня все процедуры, которые мне необходимы, я могу провести у себя в поликлинике,- говорит он. - Приходишь к назначенному времени - получаешь лечение. Нет ни суеты, ни очереди. А самое главное, не нужно ездить в другой город". Сегодня дневной стационар центра посещают пациенты с диагнозом злокачественное новообразование. У каждого своя отдельная схема медицинских процедур, прописанная лечащим врачом. Работают три кабинета приема врачей-онкологов, процедурный и перевязочный кабинеты.

В Урюпинске в рамках нацпроекта только собираются построить новое трехэтажное здание поликлинического отделения Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Сдать его планируют в первом квартале 2023 года. Рабочие демонтировали старое неиспользуемое деревянное строение.

437 центров амбулаторной онкологической помощи будут работать в России к концу 2021 года. Все они открылись за время работы нацпроекта "Здравоохранение"

Новое возведут на этом же месте и соединят его с действующим стационаром крытой галереей. На первом этаже оборудуют кабинеты врачей, отделение лучевой диагностики, кабинеты маммографии и рентгенотерапии, регистратуру и технические помещения. На втором и третьем этажах будут помещения для обследований и лечения злокачественных новообразований, кабинеты паллиативной помощи, лаборатории и процедурные.

Всего в Волгоградской области действует уже десять центров амбулаторной онкологической помощи. До конца года в регионе откроют еще четыре центра.

Тюменских пенсионерок учат следить за собой в школе имиджа и стиля

Текст: Андрей Куликов , Ирина Никитина
Современные тюменские бабушки уже пятый год ломают стереотип, что предпенсия и тем более пенсия - это халат и меховые тапочки. Они доказывают обратное.
В Тюмени в школе имиджа и стиля "Элегантный возраст" есть волонтеры красоты. Они учат тех, кому за 55, быть красивыми в любом возрасте. Фото: Ирина Никитина

Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" работает под крылом областного геронтологического центра, регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" и площадки социального предпринимательства "ЗапСибБизнес".

Фото: iStock
Петербургский пенсионер выработал особый стиль после 40 лет езды на скейте

Учебный курс бесплатный, длится восемь недель. Как краситься, укладывать волосы, выбирать наряды соответственно случаю, учат эксперты. В пандемию занятия перешли в онлайн. Новый сезон "Элегантного возраста" уже идет. Выпускной намечен на начало декабря.

Руководитель школы Яна Байкалова уверена: каждая курсистка пополнит копилку счастливых историй. Как про Ольгу Майер - после преображения она запела и победила в конкурсе. Стала серебряным гидом и волонтером красоты.

Алексей Попоудин - тоже волонтер. В своей родной саратовской Самойловке он проводит со сверстниками спортивные занятия. "Летом занимаемся скандинавской ходьбой, гуляем, а зимой в лесу на лыжах", - рассказывает серебряный волонтер. Спортинвентарь пенсионеры получают в районном центре соцобслуживания населения, в пункте проката. Планируется, что такие пункты и залы для адаптивной физкультуры появятся во всех районах Саратовской области.

А еще Алексей Попоудин вяжет веники. Дарит их родным и знакомым. Он убежден: "Главное - побольше двигаться и не терять интерес к жизни".

Справка "РГ"

Продолжается второй Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения по стандартам Концепции активного долголетия. Он проводится в рамках нацпроекта "Демография". Подать заявку на отбор можно на платформе "Смартека" в разделе "Конкурсы" до 1 декабря 2021 года.

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