Как сделать природу чище, тело здоровее и выглядеть модно

Один из самых впечатляющих экспонатов - знаменитые пятикилограммовые кандалы. Так считают многие посетители Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского. Их писатель носил долгие четыре года. На работах, в бане, во время сна. Среди уникальных экспонатов - единственное прижизненное издание романа "Бесы". Историю каждого расскажет мультимедийный гид. А видеть их можно онлайн.
В России волонтеры очищают реки и озера от мусора
В регионах по всей стране подводят итоги большой уборки водоемов, которая проходит в рамках Всероссийской акции "Вода России" и нацпроекта "Экология". Провели предзимние субботники.
В Челябинской области он прошел на берегах Миасса, где эковолонтеры вышли вместе с волейболистками клуба "Динамо-Метар" и их болельщиками. А что касается поднятых со дна Тургояка покрышек, то им уже дали вторую жизнь. Одна из компаний переработала их в сырье для изготовления резиновых покрытий стадионов, асфальта и других материалов.
Жители Карачаево-Черкесии с 2014 года принимают активное участие в акции "Вода России". В июне этого года 460 волонтеров убрали мусор вдоль берега Кубани и у минерального источника Красногорский нарзан, который пользуется особой популярностью у туристов и местных жителей.
"За годы проведения акция "Вода России" объединила в республике почти 100 тысяч человек, неравнодушных к экологическим проблемам, - сообщил первый заместитель председателя правительства республики Хызыр Чеккуев. В этом году в экологической акции приняли участие более 3,7 тысячи жителей Карачаево-Черкесии. Они очистили берега более десяти рек - в общей сложности 21 километр.
В Дагестане финальный этап этого года Всероссийской акции "Вода России" прошел на побережье Каспийского моря, недалеко от Махачкалы. Организатором выступило Минприроды России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии и министерства по делам молодежи Дагестана. Около 500 волонтеров очистили берег протяженностью более километра. Они собрали 350 килограммов пластика, более 200 - стекла и 70 - металла.
Такие акции очень необходимы, рассказал "РГ" руководитель АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов: "Вы, наверняка, видели ужасные кадры состояния русла реки Андийское Койсу после проливных дождей. Пластиковые бутылки, пакеты, памперсы, бытовая техника, безответственно выброшенные горцами в ущелье и смытые в реку потоками воды. Не лучше ситуация и на побережье Каспия. Гибнет краснокнижная каспийская нерпа".
Впрочем, сам мусор убрать не так трудно, считает Заур. Гораздо сложнее решить вопрос с его утилизацией. "У нас нет сертифицированных полигонов, мусоросортировочных заводов и мощностей по переработке вторсырья в промышленных объемах. Мы надеемся, что всем этим вплотную займется создаваемая по инициативе главы региона республиканская экологическая организация", - говорит Гапизов.
В регионах возводят современные спортивные площадки
А чтобы было где подготовиться к физкультурному экзамену, в регионах открывают современные спортивные площадки, на которых можно заниматься круглый год.
В Иркутской области в этом году начали работать пять крупных спортивных объектов. Плавательный бассейн в Усть-Куте, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда, Урик и Большой Луг. Завершено строительство комплекса в селе Казачинское.
Также в течение года введены в эксплуатацию комплексы открытого типа в Усть-Куте и малые спортивные площадки ГТО в шести муниципалитетах. "Каждая малая спортивная площадка включает в себя разные уличные тренажеры, шведскую стенку, мишени, гимнастические скамьи, разноуровневые стационарные перекладины, разнохватовый турник и другое оборудование. Для покрытия используется специальная резиновая плитка", - уточнил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.
Есть у иркутян планы и на следующий год, все они реализуются в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".
Продолжают они действовать и в Туве. Здесь, в Туране, рядом со стадионом построили современную спортивную площадку. По сути, это целый спортзал под открытым небом: всевозможные тренажеры, турники, брусья. В министерстве спорта республики "РГ" пояснили, что сейчас в Туве работают десять центров тестирования по выполнению нормативов ГТО. В первом полугодии в программе по региону были зарегистрированы 22,3 тысячи человек. Из них около восьми тысяч уже приняли участие в испытаниях.
Еще один карбоновый полигон появился на Урале
Карбоновым полигоном называют территорию с уникальной природной экосистемой. В рамках проекта Минобрнауки России откроют 14 подобных площадок для исследований. Одна из них, тоже в Год науки, ранее была создана в Тюмени.
В Свердловской области работу полигона ведут участники Уральского научно-образовательного центра мирового уровня - академические институты, вузы и предприятия. Вместе они смогут оценить, например, углеродный след от деятельности промсектора в регионе. Для этого в обсерватории установили систему для измерения потоков парниковых газов в почве и атмосфере.
"Таежные леса, где разместился уральский полигон, аккумулируют большое количество углерода, - пояснил руководитель проекта, директор ботанического сада университета Виктор Валдайских. - Мы будем вести мониторинг климатических активных газов на самозарастающих сельхозугодьях, в зонах отвалов месторождений. Сравним эмиссию и сток углерода при использовании разных технологий земледелия".
Уральский регион - важнейший горнодобывающий и металлургический кластер страны. Поэтому, по словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, на полигоне лежит особая ответственность по разработке технологий для восстановления углеродного баланса. И специалисты Уральского федерального университета по запросу компаний уже выращивают растения для карбоновых ферм, которые эффективно поглощают CO2 и выделяют кислород.Для создания уральского полигона правительство России выделило 80 миллионов рублей. Он займет территорию площадью более 300 гектаров. Чтобы работать на нем, сотрудники вуза и студенты профильных направлений дополнительно освоят программы в области климатологии и экологии.
Карбоновые полигоны запускают в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата. В Год науки и технологий в России создали две такие территории. Работа эта ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". А первый карбоновый полигон был представлен в сентябре 2020 года. Он расположен на территории национального парка "Угра" в Калужской области. Площадь полигона составляет более 600 гектаров.
Еще один карбоновый полигон начал работать в этом году в Тюменской области на базе биостанции Тюменского госуниверситета. Здесь вместе с немецкими экспертами по климату проводили исследования тундровых почв, пожаров и изменений в экосистемах Севера.
У карбоновых полигонов есть особая международная роль и большой экономический потенциал, уверяют эксперты.
К 2023 году Евросоюз хочет ввести "углеродный налог" для компаний, которые реализуют свои товары в Европе. Его рассчитают от объема углеродных загрязнений от производства.
Для каждого предприятия введут "квоту на углерод". Исчерпав лимит, компании будут покупать их на бирже у тех, кто свои не израсходовал.
Наши компании смогут зарабатывать на квотах, которые расширятся благодаря карбоновым полигонам. Ведь они помогут бизнесу оценить экономические "углеродные" издержки при производстве продукции.
В ХМАО и Волгоградской области открываются центры онкопомощи
Раньше тяжело больным жителям пришлось бы ехать почти за 300 километров в столицу округа Ханты-Мансийск. Тот, кто перенес онкозаболевание, прекрасно понимает, что это значит, ехать за сотни верст, чтобы сделать химиотерапию.
Как отмечают в центре, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" до конца года лечение здесь пройдут еще не меньше 130 человек. "Мы не только проводим химиотерапию, но и лечим осложнения, возникшие после этой процедуры, - говорит заведующая Наталия Третьякова. - Врачи помогают пациентам, когда можно облегчить их состояние симптоматической терапией. Для этого в подразделении оборудована отдельная палата, открыт процедурный кабинет".
Житель Нягани Дмитрий рассказал, что приходит в дневной стационар после лучевой и химиотерапии. Чтобы поднять уровень гемоглобина, ему ставят уколы и капельницы.
"Очень важно, что сегодня все процедуры, которые мне необходимы, я могу провести у себя в поликлинике,- говорит он. - Приходишь к назначенному времени - получаешь лечение. Нет ни суеты, ни очереди. А самое главное, не нужно ездить в другой город". Сегодня дневной стационар центра посещают пациенты с диагнозом злокачественное новообразование. У каждого своя отдельная схема медицинских процедур, прописанная лечащим врачом. Работают три кабинета приема врачей-онкологов, процедурный и перевязочный кабинеты.
В Урюпинске в рамках нацпроекта только собираются построить новое трехэтажное здание поликлинического отделения Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Сдать его планируют в первом квартале 2023 года. Рабочие демонтировали старое неиспользуемое деревянное строение.
Новое возведут на этом же месте и соединят его с действующим стационаром крытой галереей. На первом этаже оборудуют кабинеты врачей, отделение лучевой диагностики, кабинеты маммографии и рентгенотерапии, регистратуру и технические помещения. На втором и третьем этажах будут помещения для обследований и лечения злокачественных новообразований, кабинеты паллиативной помощи, лаборатории и процедурные.
Всего в Волгоградской области действует уже десять центров амбулаторной онкологической помощи. До конца года в регионе откроют еще четыре центра.
Тюменских пенсионерок учат следить за собой в школе имиджа и стиля
Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" работает под крылом областного геронтологического центра, регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" и площадки социального предпринимательства "ЗапСибБизнес".
Учебный курс бесплатный, длится восемь недель. Как краситься, укладывать волосы, выбирать наряды соответственно случаю, учат эксперты. В пандемию занятия перешли в онлайн. Новый сезон "Элегантного возраста" уже идет. Выпускной намечен на начало декабря.
Руководитель школы Яна Байкалова уверена: каждая курсистка пополнит копилку счастливых историй. Как про Ольгу Майер - после преображения она запела и победила в конкурсе. Стала серебряным гидом и волонтером красоты.
Алексей Попоудин - тоже волонтер. В своей родной саратовской Самойловке он проводит со сверстниками спортивные занятия. "Летом занимаемся скандинавской ходьбой, гуляем, а зимой в лесу на лыжах", - рассказывает серебряный волонтер. Спортинвентарь пенсионеры получают в районном центре соцобслуживания населения, в пункте проката. Планируется, что такие пункты и залы для адаптивной физкультуры появятся во всех районах Саратовской области.
А еще Алексей Попоудин вяжет веники. Дарит их родным и знакомым. Он убежден: "Главное - побольше двигаться и не терять интерес к жизни".
Продолжается второй Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения по стандартам Концепции активного долголетия. Он проводится в рамках нацпроекта "Демография". Подать заявку на отбор можно на платформе "Смартека" в разделе "Конкурсы" до 1 декабря 2021 года.
Что приготовили учреждения культуры к 200-летию Федора Достоевского
Они выставлены на платформе "Артефакт". "Есть здесь модель арестантской кареты, на ней доставляли в острог высокословных невольников. Посмертная маска классика. И многое другое, - рассказал "РГ" директор Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского Виктор Вайнерман. - Историю каждого экспоната поведает мультимедийный гид. Это удобно. Можно вернуться к ним в любую минуту".
Один из самых впечатляющих - знаменитые пятикилограммовые кандалы, которые писатель носил четыре года. Их надевали на ноги и крепили цепью к поясному ремню. Расковывали узника только, если он умирал или выходил на свободу.
Посетители могут воспользоваться мобильным гидом и в самом музее. Экспонаты, помеченные стикерами "AR" или QR-кодами, выставляют и на выездных вернисажах. Информация представлена не только на русском, но и английском языке. Необходимое для "гастролирующих" выставок оборудование музей приобрел на средства государственного гранта в рамках нацпроекта "Культура". И теперь может знакомить с уникальными экспонатами не только горожан, но и сельских жителей.
Цифровые перемены ждут и посетителей библиотеки имени Ф.М. Достоевского в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Юбилей великого писателя здесь встретили... ремонтом. Откроется она в начале декабря. И это будет первая в городе модельная библиотека. Как сообщила "РГ" замдиректора по библиотечной деятельности Татьяна Осипова, на оснащение библиотеки получен грант в 10 миллионов рублей тоже по нацпроекту "Культура". Более 18 миллионов добавили регион и город.
В день открытия библиотека встретит гостей интерактивной выставкой "Раскраски Достоевского". На стенах будут большие полотна с изображением одежды, в которой ходили герои Достоевского. Да и сам он был франтом, шил наряды за границей. "Раскрашивая костюмы по приведенным цитатам, посетители узнают привычки Достоевского и вкусы его героев. А игровой элемент позволит посмотреть на творчество писателя чуть свободнее", - рассказала Татьяна Осипова.
Невозможное чудо
В день рождения Федора Достоевского, 11 ноября, в Новосибирском государственном академическом театре "Красный факел" прошла премьера спектакля "Достоевский. Невозможное чудо".
Спектакль поставил режиссер Владимир Золотарь по пьесе донецкого драматурга Алексея Куралеха. В ее основе - дневникаи и воспоминаниях жены и преданной помощницы Достоевского - Анны Сниткиной.
В центре внимания - не только бессмертные произведения, но и сама личность Федора Михайловича. Через частную историю знаменитой супружеской пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жертвенной любви и жизни с великим человеком. "Спектакль не из развлекательных. Он для людей думающих", - поделились впечатлениями зрители на странице театра в соцсети. Для одних с новой стороны открылся Достоевский, для других - известные актеры.
Запись спектакля сделана в рамках нацпроекта "Культура" и выложена на портале "Культура.РФ". Он также включен в проект "Пушкинская карта".