Как сделать природу чище, тело здоровее и выглядеть модно

Фото: Владимир Казионов

Один из самых впечатляющих экспонатов - знаменитые пятикилограммовые кандалы. Так считают многие посетители Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского. Их писатель носил долгие четыре года. На работах, в бане, во время сна. Среди уникальных экспонатов - единственное прижизненное издание романа "Бесы". Историю каждого расскажет мультимедийный гид. А видеть их можно онлайн.