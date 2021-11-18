Картину Моне "Пруд с водяными лилиями" продали на Sotheby"s за $50,8 млн

Картина "Пруд с водяными лилиями"

Предыдущий рекорд Моне установил в 2019 году. Его картина "Стога сена" была продана на аукционе Sotheby"s за $110,7 млн. Третий рекорд принадлежит полотну "Цветущие кувшинки" из коллекции миллиардера Дэвида Рокфеллера и его жены Пегги - на аукционе Christie"s в 2018 году оно было продано за $84,7 млн.

Моне - редкий гость на аукционах. "Пруд с водяными лилиями" происходит из американской частной коллекции. Полотно 1918 года продали буквально за первые четыре минуты торгов Sotheby"s.

"Тема водяных лилий, воплощенная в самой знаменитой серии картин Моне, стала одним из самых знаковых образов импрессионизма, она доминировала в творчестве художника на протяжении нескольких десятилетий, фиксируя изменения в его стиле и постоянные живописные инновации", - рассказывают в аукционном доме.

Клод Моне занимает третью строчку в рейтинге самых дорогих художников мира по итогам аукционных продаж. А в десятке его самых дорогих картин - шесть с водяными лилиями.