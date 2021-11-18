Конгресс США впервые за 50 лет отзовет одно из разрешений президенту на войну

Конгресс США на этой неделе готовится впервые со времен войны во Вьетнаме (1965-1973) отозвать авторизацию на применение военной силы за рубежом (AUMF), выданную президенту страны. Речь о документе, который был принят в 2002 году и санкционировал администрации Джорджа Буша-младшего начало операции против правительства Саддама Хусейна в Ираке.

На первый взгляд это выглядит формальностью, ведь в войне против сил Хусейна уже давно поставлена точка. Но дело в том, что разрешения от 2001 года (выданный на "войну с террором") и 2002 года широко использовались администрациями США для проведения все новых военных операций. Даже слишком широко. Например, AUMF-2002 юристы Белого дома обосновали убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в начале 2020 года. Многочисленные критики операции называли это притяжкой "за уши", которая перешла все мыслимые границы, изначально предполагавшиеся авторами разрешения в 2002 году. Ведь речь в нем шла конкретно о действиях против правительства Саддама Хусейна в Ираке, поэтому его использование 18 лет спустя для убийства иранского генерала создавало прецеденты для злоупотреблений будущими лидерами США.

Американские эксперты уже с десяток лет пишут об усталости общества от "бесконечных войн" в Афганистане и Ираке. Теперь, наконец, назрела и политическая воля, прежде всего в рядах правящей Демократической партии. Ее конгрессмены включили положение об отзыве AUMF-2002 в проект оборонного бюджета на следующий год, по которому голосование в Сенате может состояться уже на этой неделе. Палата представителей уже одобрила документ, президент Джозеф Байден также озвучил готовность подписать его. Часть республиканцев, в рядах которых традиционно больше "ястребов", относятся к этой идее прохладно, но скептики в явном меньшинстве, поэтому, как ожидается, серьезных препятствий документ не встретит.

Из-за слишком конкретной и давно потерявшей актуальность цели отзыв документа на деле едва ли сильно сузит диапазон обоснований для военных операций США за рубежом. Но этот прецедент может стать прологом к пересмотру куда более важного AUMF-2001. Именно на этом документе американские администрации до совершенства отточили искусство трактовать его положения так, чтобы бесконечно растягивать географию и список целей для своих войн. На основании одного предложения в этом тексте президенты США уже 20 лет проводят операции на территории полутора десятков государств. Вместе с тем сторонники отзыва этого документа в Конгрессе признают - голосов у них сильно не хватает из-за опасений, что это связало бы президентам США руки в плане борьбы с терроризмом. Поэтому в случае AUMF-2001 речь скорее ведут не об отзыве, а о замене на новое разрешение с учетом современных реалий борьбы с террором.

Кроме того, как отмечает axios.com, отзывом AUMF-2002 конгрессмены демонстрируют готовность играть более активную роль в том, что касается санкционирования будущих войн.