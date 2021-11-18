"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору

"Елки" в Кремле в этом году не будет. Вернее, будет - по традиции на Соборной площади поставят живое дерево, а вот представление можно будет увидеть только по телевизору, детей на него приглашать не станут. Так же было и в прошлом году.

Новогоднюю сказку малыши смогут оценить лишь на "голубом экране". Причина - сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией. Впрочем, главная новогодняя ель все же появится на Соборной площади - 90-летнее дерево доставят из Щелковского района и привезут к Кремлю в середине декабря. Его высота - 28 метров.

"К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет. Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале "Карусель". Запись спектакля будет также проходить без зрителей", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова.