Лавров: Киев пытается изобразить себя "жертвой агрессии РФ"

"Президент России Владимир Путин достаточно четко изложил наши оценки того, что происходит в районе Черного моря. Мы видим сознательные провокации, ситуацию, которую описывали не раз художники, кинематографисты и писатели, в частности, в фильме "Хвост виляет собакой", - припомнил министр классику Голливуда о политтехнологиях. - Все, что сейчас происходит, в значительной степени отражает желание киевского режима представить себя жертвой "российской агрессии".

По словам Лаврова, киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским заинтересован в том, чтобы "нагнетать страсти" и "совершить какую-нибудь провокацию, чтобы Россия сорвалась". "В надежде на принцип, озвученный еще Остапом Бендером: заграница нам поможет", - процитировал Лавров еще и советскую классику.