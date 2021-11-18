Лавров назвал бесперспективными попытки Запада навязать свои правила миру

Страны Запада пытаются навязать свои правила, свое видение порядка остальному миру, однако эти попытки являются бесперспективными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на расширенной коллегии МИД РФ.

По словам главы российского МИД, Запад собирается в узком кругу, берет стоящий на повестке дня в ООН вопрос и "формирует вот эти самые правила без какого-либо спора, без какой-либо дискуссии".

Такие попытки фабриковать правила игры среди своих, выдавая их затем остальным за эталон, являются абсолютно бесперспективными, отметил Лавров. "Истина без спора не рождается", - подчеркнул он.