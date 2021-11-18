Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков

Затмение Луны, которое прогнозируется в ближайшую пятницу, станет самым долгим с XV века. Оно продлится около трех с половиной часов, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Затмение смогут увидеть жители Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его можно будет наблюдать на Дальнем Востоке. "Его можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, - отметили в планетарии. - Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок".

Лунное затмение продлится примерно с 10:20 до 13:48 по московскому времени.