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18.11.2021 23:27
Рубрика: В мире

Меркель и премьеры земель ФРГ договорились ужесточить меры по борьбе с COVID

Текст: Екатерина Забродина
В четверг, 18 ноября, и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провела очередное совещание с премьерами земель, посвященное дальнейшим мерам по борьбе с ковидом. До этого последняя такая конференция состоялась в середине октября, с тех пор эпидемиологическая обстановка в стране резко ухудшилась: число новых заражений растет, все больше областей жалуются на нехватку коек интенсивной терапии.
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files

"Мы на пределе", - в двух словах описала положение в немецких больницах Меркель, которая на пресс-конференции сидела рядом со своим вероятным преемником, будущим канцлером Олафом Шольцем, пока еще не сформировавшим новое правительство. "Вирусу совершенно безразлично, на какой стадии находится политика", - признала она.

Фото: iStock
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"Последний бой Меркель" - так Spiegel online назвал ее усилия по обузданию четвертой волны. Федеральному правительству и регионам пришлось ужесточить курс. В частности, они согласовали частичную обязательную вакцинацию для определенных профессий. Политики также разложили по полочкам, в каких случаях будет действовать "правило трех П" (доступ в кафе, рестораны и на мероприятия для привитых, переболевших и протестированных), в каких - "двух П" (только для привитых и переболевших), а в каких - "двух П плюс". Обзор решений приводит Spiegel online.

Во-первых, федеральное правительство должно провести в жизнь обязательную вакцинацию медсестер и вообще персонала в больницах и домах престарелых. "Земли просят правительство ввести эту меру как можно скорее", - говорится в итоговой резолюции.

Во-вторых, для всех регионов впервые устанавливаются единые правила того, до какой степени ограничивать общественную жизнь. Теперь это будет зависеть от числа госпитализаций на 100 тысяч жителей. Если семидневный коэффициент достигает трех, в федеральной земле вводится то самое правило "двух П". Если коэффициент повышается до шести, тогда действует режим уже "двух П плюс" (даже привитым и переболевшим должны будут предъявлять еще и экспресс-тест на корону). Ну, а если подскакивает до девяти, тогда местные парламенты имеют право вводить дополнительные ограничения в рамках обновленного закона "О защите от инфекций". Как раз в четверг спорный законопроект после бурных дебатов все-таки прошел утверждение в бундестаге, теперь дело за Федеральным советом (бундесратом). По идее он должен заменить собой режим эпидемии национального масштаба, который заканчивается 25 ноября.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В-третьих, как раз в соответствии с проектом этого закона, на общественном транспорте ближнего сообщения и на железных дорогах наряду с обязательным масочным режимом вводится правило "трех П". По требованию контролеров пассажиры обязаны предъявить сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении от ковида или отрицательный результат ПЦР-теста. Оно же будет действовать на рабочих местах. Работодателей обяжут "ежедневно отслеживать и документировать его соблюдение". "С этой целью все работодатели должны иметь право на информацию о своих сотрудниках", - говорится в документе. Сотрудникам домов престарелых и общежитий для людей с ограниченными возможностями придется тестироваться каждый день. Бесплатные тесты для граждан должны сохраниться. В целом власти договорились активизировать кампанию по вакцинации.

Наконец, медперсонал снова должен получить премии за уход за больными "короной". Сумму вознаграждений еще предстоит определить. Ну, а компании, пострадавшие от пандемии, смогут рассчитывать на дополнительную помощь от государства. Выплаты продлятся как минимум до 31 марта 2022 года.

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