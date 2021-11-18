Михаил Мишустин обсуждает экономическую интеграцию с партнерами по ЕАЭС

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в столицу Армении, где вместе с коллегами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) посвятит два дня вопросам интеграции в рамках объединения.

Межправительственный совет в этом году уже четвертый по счету. Несмотря на все проблемы, вызванные пандемией коронавируса, премьеры продолжают личные встречи, развивая союзную повестку. В этот раз им будут представлены доклады о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок и об устранении изъятий и ограничений на внутреннем рынке организации, а также прогноз развития агропромышленного комплекса и план обеспечения сырьем металлургических предприятий в 2021-2024 годах. Особое внимание предполагается уделить вопросу антидемпинговых мер в отношении китайских графитированных электродов.

Эти и другие темы, включая все более популярную климатическую повестку, главы правительств смогли обсудить в четверг за закрытыми дверями в узком составе. В пятницу Евразийский межправительственный совет продолжит свою работу в расширенном формате. По итогам встречи планируется в том числе подписание соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза.

До начала межправсовета Михаил Мишустин провел ряд двусторонних встреч с коллегами. Премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова он заверил, что в России заинтересованы в поступательном развитии сотрудничества государств по всем направлениям. "И конечно, рассчитываю, что под вашим руководством правительство и администрация президента Киргизии обеспечат преемственность в многоплановом векторе развития наших взаимных отношений, продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов, в том числе и российских инвесторов, будет внимательное отношение продолжаться к использованию русского языка, имеющего в Киргизии статус официального", - сказал глава российского правительства.

В этом году товарооборот между Россией и Киргизией увеличился почти на 38 процентов и превысил 1,7 миллиарда долларов. Эффективной он считает деятельность совместного фонда развития, на базе которого реализуется почти 1400 проектов. "Сейчас прорабатываются новые предложения наших киргизских партнеров. Необходимо подобрать для инвестирования эффективные, конкурентоспособные проекты", - сказал председатель правительства РФ.

Затронули премьер-министры острую сегодня тему борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Наша страна активно помогает в этом деле партнерам по ЕАЭС. Неделю назад по поручению президента МЧС России поставило в Киргизию 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". "Главное - ускорить массовую вакцинацию населения, - обратил внимание коллеги Михаил Мишустин. - Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей".

Партнерство с Минском - его Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко - находится на еще более высоком уровне. Торгово-экономическое сотрудничество стран развивается успешно: товарооборот за первые девять месяцев года увеличился почти на 38 процентов, достиг 27,5 миллиарда долларов. "По итогам года выйдем мы на показатели, которые превышают докризисный уровень", - уверен Мишустин. Укрепление интеграции в Союзном государстве, запуск новых проектов в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство, добавил он.

- Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Беларуси, - заявил глава кабмина России.

На правительствах стран сейчас лежит большая ответственность за успешное воплощение 28 интеграционных программ Союзного государства. "Мы уже приступили к их реализации", - подчеркнул Михаил Мишустин. Необходимо четко придерживаться сроков и этапности при подготовке проектов нормативно-правовых актов, международных и межгосударственных договоров, считает он.

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"У нас выстроена четкая система имплементации этих договоренностей, организовано рабочее взаимодействие между министрами и мониторинг, как реализуются эти программы", - заявил, в свою очередь, Роман Головченко. Он отметил хорошее взаимодействие должностных лиц с обеих сторон, а если будут возникать острые вопросы, то к ним, по словам премьер-министра, станут применять управленческое давление.