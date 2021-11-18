Минцифра представила российские IT-решения в Египте

Делегация Минцифры представила египетским бизнесменам и органам власти российские высокотехнологичные решения в области производства телеком-оборудования, кибербезопасности, стриминговых сервисов. Делегацию возглавил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

В рамках визита российская делегация провела встречи с министром связи и информационных технологий Египта, представителями министерства связи, Агентства по развитию информационных технологий ITIDA и Telecom Egypt и другими. Темой обсуждения стало сотрудничество с российскими компаниями в сфере информационных и коммуникационных технологий.

На высококонкурентном IT-рынке Египта представлены практически все крупные международные компании - многие имеют свои представительства и филиалы, отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Мы видим большой потенциал развития сотрудничества между Россией и Египтом: в частности, в сфере поставки и локализации телеком-оборудования, решений в сфере кибербезопасности. Бизнес-миссия показала высокий спрос на эти продукты со стороны египетских компаний", - заявил Паршин "РГ".

Удачный момент для экспансии на другие рынки отмечает генеральный директор "РусХайтекЭкспорт" и экс-министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

"В настоящий момент идет ребалансировка закупок телеком оборудования операторами в разных странах, многие операторы связи хотят отказаться от закупок оборудования у одного или двух вендоров, диверсифицировать риски, что создает значительные возможности для российских производителей телеком оборудования и софта", - заявил Носков.

Сейчас Африка является одним из самых перспективных направлений для экспорта российских разработок, соглашается Дмитрий Комиссаров, генеральный директор "МойОфис".

"МойОфис" вышел на рынок Африки в 2019 году. Мы уже проделали большую работу на континенте, но понимаем, что это только начало нашего пути в регионе. Сейчас Африка является одним из самых перспективных направлений для экспорта российских разработок. По оценке McKinsey, ускоренные темпы цифровизации приведут к увеличению ВВП региона на $148-318 млрд. При этом уже сейчас континент стал мировым лидером по темпам роста потребления, который ежегодно составляет 5%. Продуманная политика России привела к формированию положительного образа нашей страны в странах Африки, и это помогает российским компаниям выходить на африканский рынок", - сообщил Комиссаров "РГ".