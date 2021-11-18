Минцифра представила российские IT-решения в Египте

Новости

Задержанному в Москве наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы 10:00
Крыму выделят 1,6 миллиарда рублей на центр селекции винограда 09:55
Платить будут из взносов: Дачников предупредили о зимних штрафах 09:35
Автостраховщики назвали способы сэкономить на каско молодым водителям 08:28
В Роспотребнадзоре предупредили курящих о повышенном риске заражения ковидом 08:10
В центре России ждут аномальный снегопад и барическую "пилу" 07:34
Гинцбург заявил о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за купивших сертификаты 07:11
Россия вошла в список наиболее желанных для посещения южнокорейцами стран 06:35
Вильфанд предупредил о рекордном падении атмосферного давления в ЦФО 06:25
Названо смертельно опасное для молодых людей постковидное заболевание 06:23
ABC: Главный инфекционист США ждет ухудшения ситуации с COVID-19 зимой 05:50
Заслуженный врач России назвала лучшие напитки для иммунитета 05:38
Синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России 04:55
В Минэнерго допустили корректировку "демпфера" для бензина и дизтоплива 04:05
Режим ЧС объявлен на западе Канады из-за ливней и наводнений 03:24
Вильфанд предупредил о некомфортной погоде в Москве 20 ноября 02:35
Жители Ижевска сняли на видео падение крупного светящегося объекта 01:58
ЦСКА уступил "Барселоне" в баскетбольной Евролиге 01:20
Небензя: Ситуация в Афганистане не стабилизировалась 01:15
Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет 00:38
Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы 00:14
Названа доля незаконного оборота табака в России 00:01
Politico: Спонсоры-либералы вложили $410 млн, чтобы не допустить избрания Трампа 17.11.2021
Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США 17.11.2021
В США смертность от передозировки впервые превысила годовую отметку в 100 тысяч 17.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Минцифра представила российские IT-решения в Египте

Текст: Олег Капранов
Делегация Минцифры представила египетским бизнесменам и органам власти российские высокотехнологичные решения в области производства телеком-оборудования, кибербезопасности, стриминговых сервисов. Делегацию возглавил замглавы Минцифры России Максим Паршин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках визита российская делегация провела встречи с министром связи и информационных технологий Египта, представителями министерства связи, Агентства по развитию информационных технологий ITIDA и Telecom Egypt и другими. Темой обсуждения стало сотрудничество с российскими компаниями в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Фото: solarseven / istock
Сервера для гиперконвергентной инфраструктуры появятся в 2022 году

На высококонкурентном IT-рынке Египта представлены практически все крупные международные компании - многие имеют свои представительства и филиалы, отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Мы видим большой потенциал развития сотрудничества между Россией и Египтом: в частности, в сфере поставки и локализации телеком-оборудования, решений в сфере кибербезопасности. Бизнес-миссия показала высокий спрос на эти продукты со стороны египетских компаний", - заявил Паршин "РГ".

Удачный момент для экспансии на другие рынки отмечает генеральный директор "РусХайтекЭкспорт" и экс-министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

"В настоящий момент идет ребалансировка закупок телеком оборудования операторами в разных странах, многие операторы связи хотят отказаться от закупок оборудования у одного или двух вендоров, диверсифицировать риски, что создает значительные возможности для российских производителей телеком оборудования и софта", - заявил Носков.

Сейчас Африка является одним из самых перспективных направлений для экспорта российских разработок, соглашается Дмитрий Комиссаров, генеральный директор "МойОфис".

"МойОфис" вышел на рынок Африки в 2019 году. Мы уже проделали большую работу на континенте, но понимаем, что это только начало нашего пути в регионе. Сейчас Африка является одним из самых перспективных направлений для экспорта российских разработок. По оценке McKinsey, ускоренные темпы цифровизации приведут к увеличению ВВП региона на $148-318 млрд. При этом уже сейчас континент стал мировым лидером по темпам роста потребления, который ежегодно составляет 5%. Продуманная политика России привела к формированию положительного образа нашей страны в странах Африки, и это помогает российским компаниям выходить на африканский рынок", - сообщил Комиссаров "РГ".

Экономика Отрасли Связь В мире Африка Египет Правительство Минцифры

Главное сегодня

Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны битвы под Москвой
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Гинцбург заявил о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за купивших сертификаты
Названо смертельно опасное для молодых людей постковидное заболевание
В центре России ждут аномальный снегопад и барическую "пилу"
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью