Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его цель - противодействие хищениям денег абонента со счетов в банке методами социальной инженерии (оператор связи формирует у себя базу потенциально мошеннических номеров и в момент звонка с такого номера на номер абонента передает информацию об этом факте в банк).

Банкиры поддержали нововведение.

"ВТБ принимал участие в проработке соответствующих положений законопроекта, - уточнили в пресс-службе банка. - Мы поддерживаем предложенные нововведения, как и любые инициативы, направленные на борьбу с мошенническими действиями".

Если клиенту будет заранее известно, что входящий звонок является потенциально опасным, то это повысит их бдительность и в перспективе, минимизирует потери от действий мошенников, уверен управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского банка реконструкции и развития Александр Дарданов.

"Методы социальной инженерии постоянно меняются, в том числе с точки зрения технологической поддержки, - указал председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. - Но если база потенциальных мошеннических номеров будет актуальна и техническая реализация по передаче информации в банк будет оперативна, то, конечно, подобная инициатива позволит снизить риски мошеннических действий. Но, хочется отметить, что необходим целый пакет мер в этом направлении, необходимо оперативное взаимодействие всех участников рынка: банков, телекомов и правоохранительных органов, мероприятия по повышению финансовой и технологической грамотности потребителей".

Как ранее сообщал в интервью "РГ" зампред Банка России Герман Зубарев, на телефонное мошенничество пришлось 80% атак россиян в первом полугодии 2021 года.

Источник на телеком-рынке на условиях анонимности сообщил "РГ", что декларируемый положительный эффект от предлагаемого проектом ст. 53 Закона "О связи" разграничения понятий "сведения об абоненте" и "сведения об оказанных услугах" может быть не столь значимым ввиду оставшейся без изменений редакции ст. 63 - она не содержит четкого определения исчерпывающего состава сведений, составляющих тайну связи.

"Это техническая правка, данная норма упорядочит взаимодействие с абонентами", - считают в пресс-службе МТС.