Минск не намерен силой выталкивать беженцев из страны

Официальный Минск продолжает строго следовать в фарватере инициатив, которые президент Александр Лукашенко сформулировал для разрешения миграционного кризиса во время телефонного разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Позицию Беларуси по данному вопросу прокомментировала в четверг пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пояснив, что в настоящее время на территории страны находится порядка семи тысяч беженцев.

Она уточнила, что "из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около двух тысяч человек. И от 200 до 500 человек - по имеющей информации - также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли".

В ходе первого телефонного разговора с Ангелой Меркель, по словам представителя президента, механизм, который предложил белорусский руководитель, сводился к тому, что ЕС "создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным пяти тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".

В этой связи Эйсмонт акцентировала внимание, что Беларусь свои обязательства выполняет. Правда, уточнила она, к сожалению, только около 400 беженцев пока согласились вернуться на родину. "Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня - 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака", - констатировала пресс-секретарь.

По ее словам, остальные, те, кто находится в РБ, - продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, и, прежде всего, в ФРГ. "И, тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. Притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства", - обратила внимание Эйсмонт. Более того, ЕС пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились оба руководителя во время второго разговора.

"И еще. В связи с тем, что в последние двое суток, применив против мирных беженцев слезоточивый газ, светошумовые гранаты, используя ядохимикаты, гербициды, пестициды и так далее, польское правительство объявило это некоей "победой", президент на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий. Условие одно - их желание. Силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны - мы никого не будем", - заверила Эйсмонт.