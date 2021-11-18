Минск заявил, что Варшава грубо нарушает требования международного права

Незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев проявляют на белорусско-польской границе официальные власти Варшавы. Все эти факты неприкрытого вандализма, совершаемые на рубежах Беларуси и зафиксированные Генеральной прокуратурой РБ, будут направлены во все международные организации. Об этом сообщил в четверг глава надзорного ведомства Андрей Швед.

Генеральный прокурор отметил, что должностными лицами соседней страны "грубо нарушаются требования международного права, определяющего основные гражданские и политические права беженцев, а также граждан Беларуси". Более того, он дал понять, что предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной границы РБ.

Силовиками Польши реализуются неадекватные и явно несоразмерные организационные и технические мероприятия по препятствованию прохода беженцами в Германию. В качестве примера он сослался на установление на границе дополнительных заграждений, применение танков, авиации, другого тяжелого вооружения против беззащитных людей.

Беженцы, напомнил Швед, неоднократно и публично заявляли о своем статусе, целях и маршруте движения в Германию. Об этом достоверно известно и властям соседней страны. "Несмотря на это польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, спецсредства, ядовитые вещества, демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы", - заявил юрист.

Только 15-16 ноября, сообщил он, прокуратурой зафиксированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов. А полученные предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами и сильнодействующих ядовитых химических веществ, которые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов и отравлений.

Телесные повреждения нанесены и представителям средств массовой информации и должностным лицам органов пограничной службы Беларуси, добавил генеральный прокурор.

Он констатировал, что разбойные преступления на белорусско-польской границе совершены "по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши: ее президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра национальной обороны Мариуша Блащака и других высших должностных лиц".

Кроме того, зафиксировано неоднократное публичное выступление ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признака преступления, предусмотренного ст.123 Уголовного кодекса РБ, а именно "пропаганда войны".

В этой связи надзорным органом возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси. "Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Варшавы, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и другие", - заключил Андрей Швед.