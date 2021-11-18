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Текст:   Нина Егоршева 
13:10 18.11.2021

Минстрой зафиксировал рост ставок по ипотеке

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Ставки по ипотеке в России идут в рост. По итогам года средний показатель может превысить 8%. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Ставки растут. Возможно, в этом году средняя ставка перейдет за 8%", - передает слова главы Минстроя РИА Новости.

Файзуллин подчеркнул, что, несмотря на рост цен на жилье, оно остается востребованным россиянами. Предложение пока не покрывает спрос. Также министр добавил, что работа с льготными категориями граждан в рамках решения их жилищного вопроса будет продолжена.

Ранее Сбербанк объявил о повышении базовых ставок по ипотеке на квартиры в новостройке на 0,4% (до 8,8%) и на 0,6% на вторичном рынке (до 9,1%). Ставки по кредитам на строительство индивидуального жилого дома выросли с 9,2% до 9,6%.

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