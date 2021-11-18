Минтруд рассказал о новых вакансиях с предоставлением жилья

В России можно получить работу с социальными льготами, в том числе с предоставлением жилья при трудоустройстве. В частности, такие вакансии есть на данный момент на портале "Работа России", рассказали в Минтруде РФ.

"Хотите переехать в другой регион или ищите работу в своем городе? … На портале размещено более 214 тысяч вакантных рабочих мест по всей России с предоставлением жилья. В фильтрах можно выбрать регион, установить желаемую заработную плату, график работы, тип занятости и другие важные критерии", - говорится в сообщении ведомства.

Портал "Работа России" - это бесплатная федеральная государственная информсистема, проект Роструда. Там собирают данные от центров занятости населения, от самих работодателей и крупнейших коммерческих порталов по поиску работы и сотрудников.

Как писала ранее "РГ", на два миллиона открытых вакансий на портале сейчас приходится около 800 тысяч безработных, которые состоят на учете в центрах занятости. Примечательно, что занятость населения продолжает расти: более 50 регионов уже достигли допандеймийных показателей.