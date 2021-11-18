Мишустин утвердил субсидии для производителей медицинского кислорода

Производители медицинского кислорода получат субсидии на обновление оборудования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как уточняется на сайте кабмина, власти будут компенсировать таким производителям до 20% от стоимости новых криогенных воздухораспределительных установок. Предельный размер субсидии для приобретения одной установки составляет 165-700 млн рублей в зависимости от мощности оборудования.

Кроме того, на обновление техники получат поддержку владельцы буровых установок в нефтегазовой отрасли. Речь идет о компенсации от 20% до 25% затрат на оборудование при условии применении инновационных решений и утилизации устаревшего оборудования. Максимальная субсидия - 50-150 млн рублей из расчета на одну установку в зависимости от ее типа.

В правительстве считают, что субсидии будут стимулировать компании обновлять оборудование, а в случае с буровыми установками еще и позволят поддержать российских производителей такой техники.