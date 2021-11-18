Мишустин уволил замминистра спорта РФ за нарушение обязанностей

Заместитель министра спорта Ксения Машкова освобождена от выполнения своих обязанностей из-за прогула.

"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей", - цитирует ТАСС распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 17 ноября.

В документе уточняется, что речь идет о нарушении, предусмотренном подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ". То есть, об отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Отметим, что Ксения Машкова родилась в 1989 году. В должности статс-секретаря - замминистра спорта работала с 2020 года.