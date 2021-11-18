Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных

C начала сентября в Сети появилось более 60 фишинговых доменов со словом "ipoteka", в ходе анализа которых было выявлено двадцать семь новых сайтов, предлагающих "помощь" в получении ипотеки, а на самом деле крадущих платежные данные. Об этом рассказали "Российской газете" в компании Infosecurity, специализирующейся на кибербезопасности. В конце июля правительство объявило о продлении на год программы льготной ипотеки. Эта новость как раз и подстегнула желающих приобрести жилье к активным действиям.

Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско отметил, что все подобные ресурсы объединяют одни и те же общие черты: несуществующая организация или полное отсутствие сведений о компании на интернет-сайте, неработающие телефоны, отсутствие политики обработки персональных данных, а также фейковые отзывы клиентов и неизменная форма для отправки заявки.

Мошенники обещают оформить ипотеку без бумажной волокиты. Кроме того, мошенники обещают оказать услугу без подтверждения дохода.

Естественно, на деле все будет не так радужно, и клиент подобной "организации" рискует остаться и без денег, и без недвижимости, уточнил Вураско.

"При обнаружении массового применения новых схем Банк России информирует о связанных с ними рисках граждан, при необходимости предоставляем соответствующие рекомендации кредитным организациям", - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦБ. В 2020 году Банк России инициировал блокировку около 7,7 тысячи мошеннических сайтов. Во II квартале 2021 года Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования 1449 доменных имен, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.

В компаниях "Лаборатория Касперского", Positive Technologies и "Инфосистемы джет" заявили, что знают о такой схеме. "Число ресурсов - лишь один из показателей, который позволяет оценить масштаб бедствия, - отметил руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко. - Учитывая высокий интерес к теме ипотеки, не исключаем, что даже при небольшом количестве ресурсов попасться на удочку мошенников может большое число людей". Чтобы не стать жертвой, стоит иметь дело только с известными и проверенными сервисами. Но даже при взаимодействии с ними нужно внимательно проверять адрес сайта, прежде чем вводить там какие-либо свои данные.

По прогнозу Банка России, с 1 декабря 2021 года ситуация с блокировкой противоправных интернет-ресурсов значительно изменится. С этой даты вступает в силу закон, по которому мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней.