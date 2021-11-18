Motorola презентовала недорогие смартфоны семейства moto g

В семействе Motorola moto g появились две новых модели.

Moto g31 получил 6,4-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ плотностью более 400 пикселей на дюйм, универсальную систему из трех камер, четыре режима съемки и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Система из трех камер имеет сенсор с разрешением 50 МП, технологию Quad Pixel, которая увеличивает светочувствительность в четыре раза, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118º и специальный объектив Macro Vision, позволяющий получить супердетализированные крупные планы.

Из прочих характеристик - восьмиядерный процессор с игровой технологией HyperEngine, встроенная память 64/128 ГБ и поддержка функции расширения хранилища до 1 ТБ с помощью карты microSD.

G31 получил водоотталкивающий корпус. Смартфон представлен в двух цветах: Mineral Grey ("Минерально-серый") и Baby Blue ("Светло-голубой").

Вторая модель, moto g4, имеет основную камеру с сенсором на 48 МП, технологией Quad Pixel и оптической стабилизацией. 6,4-дюймовый OLED-дисплей смартфона имеет разрешение FHD+. Также гаджет получил технологию быстрой зарядки TurboPower 30.

Устройство имеет восьмиядерный процессор с игровой технологией HyperEngine и 4/6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской памяти - 64/128 ГБ.

Смартфон доступен в двух цветах: Meteorite Black ("Черный метеорит") и Pearl Gold ("Золотой жемчуг").

Оба устройства работают на "чистой" ОС Android 11.

"Вместо того, чтобы дублировать приложения, которые Google разрабатывает для Android, мы решили развить их с помощью уникальных методов улучшения работы с мобильными устройствами посредством My UX. С его помощью пользователи могут комфортно слушать музыку, смотреть видео, играть в игры за счет персонализированных настроек", - уточнили в компании.

В России moto g31 и moto g41 будут доступны в ближайшие месяцы. Цены компания пока не озвучивает.