На Украине предотвратили покушение на министра

МВД Украины сообщило о предотвращении покушения на одного из членов кабмина. Речь идет о министре аграрной политики и продовольствия 32-летнем Романе Лещенко. Причиной интереса киллеров стали долги министра.

Во время брифинга силовики продемонстрировали видео, запечатлевшее разговор предполагаемого заказчика убийства (он оказался гражданином США) с киллером-украинцем. Он проходил за ужином. Наемный убийца спрашивает "клиента" о пожеланиях. "Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, то не буду против", - отвечает недруг Лещенко. При этом, по данным Монастырского, в этом деле был и второй заказчик, точнее - заказчица, гражданка Украины. Мотивом были деньги. Чтобы поймать убийц, полицейские инсценировали покушение на министра. В ресторан за деньгами к заказчикам пришел не настоящий, а "пвседокиллер". Подозреваемых арестовали с поличным, им грозит пожизненное заключение.

Сам Роман Лещенко узнал о том, что на него готовилось покушение, якобы незадолго до брифинга, поэтому был в шоке и даже всплакнул перед камерами.

Как сообщили уже украинские Telegram-каналы, Лещенко до прихода в правительство работал управляющим в хозяйстве американского инвестора и обманул его на 1 миллион долларов. Попытки американца добиться правды в украинских судах результата не принесли, поэтому он был вынужден обратиться к киллерам. Также высказывается версия, что сам "заказ" изначально контролировался силовиками, и американца спровоцировали, чтобы окончательно снять его претензии к министру.