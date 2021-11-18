Набиуллина рассказала о связи ключевой ставки и доступности ипотеки

Рост ключевой ставки не противоречит доступной ипотеке в России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Нет никакого противоречия между доступностью ипотеки и ужесточением денежно-кредитной политики, которое сейчас необходимо для борьбы с инфляцией и которое мы проводим​​​. Наоборот, ужесточение денежно-кредитной политики сдерживает рост ипотечных ставок, они выросли куда меньше инфляции", - отметила Набиуллина.

Она уточнила, что ипотечные ставки сейчас увеличились меньше, чем ключевая ставка. Так, ключевая ставка с весны поднялась с 4,25% до 7,5%.