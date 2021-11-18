Набиуллина рассказала о влиянии инфляции на людей

Без снижения инфляции могут пострадать самые незащищенные группы населения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения", - рассказала Набиуллина.

Она добавила, что на высокий рост цены продуктов повлияли как и не очень хороший урожай, так и рост мировых цен на продовольствие. Кроме того, свой вклад внесло удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов, заявила Набиуллина.

Банк России с весны повышает ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Она поднялась с весенних 4?25% до 7,5% годовых. По итогам октября инфляция превысила 8,1% при прогнозе ЦБ в 7,4-7,9% на этот год и его же цели удерживать инфляцию в районе 4%.