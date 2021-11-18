Новости

Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет 00:38
Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы 00:14
Названа доля незаконного оборота табака в России 00:01
Politico: Спонсоры-либералы вложили $410 млн, чтобы не допустить избрания Трампа 17.11.2021
Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США 17.11.2021
В США смертность от передозировки впервые превысила годовую отметку в 100 тысяч 17.11.2021
В США в медцентре случайно обнаружили пробирки с надписью "оспа" 17.11.2021
УНИКС разгромил лидера Евролиги 17.11.2021
Цена нефти Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября 17.11.2021
СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье 17.11.2021
Ученые разработали прототип телефона для собак 17.11.2021
За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 17.11.2021
МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси 17.11.2021
В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей 17.11.2021
По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников 17.11.2021
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо 17.11.2021
Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России" 17.11.2021
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 17.11.2021
В Совфеде предложили сделать условия кредитов прозрачнее для потребителей 17.11.2021
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции 17.11.2021
Новым главой исполкома "Единой России" станет Александр Сидякин 17.11.2021
Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США 17.11.2021
Роскомнадзор допустил возможность блокировки The Insider 17.11.2021
Анна Попова: Необходимо привить от гриппа всех переболевших коронавирусом 17.11.2021
Сенатор предложила создать график выплат за несостоявшиеся туры 17.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Названа доля незаконного оборота табака в России

Текст: Василий Кошкин
В России завершилось самое масштабное в истории исследование нелегального оборота табака. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), по итогам девяти месяцев 2021 года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%.
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Исследование показало, что повышение ставки акциза на табачную продукцию в 2021 году практически не сказалось на уровне нелегального оборота сигарет. Сдержать рост позволили эффективные действия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также работа системы цифровой маркировки и прослеживания табака, отмечают авторы исследования.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В России запретят выкладку вейпов на прилавках магазинов вблизи школ

Среди регионов, лидирующих по нелегальному обороту табачной продукции, - Новгородская область (45%), Псковская область (44,8%), Республика Дагестан (43%), Ростовская область (37.5%), Чеченская Республика (30.8%), Смоленская область (30.8%) и Саратовская область (27.2%).

"Такого масштабного подхода в изучении табачной отрасли еще не было. В течение трех месяцев во всех 85 субъектах РФ проводились полевые исследования с целью выявления доли потребления населением нелегальных сигарет. В результате на анализ отправились 64 000 пачек из 840 населенных пунктов. До этого ни одна экспертная организация не делала такого охвата и не предоставляла подобную репрезентативность", - отмечает директор ННЦК Александр Борисов.

По его словам, ранее часто из исследований исключались небольшие населенные пункты и сельская местность, где нелегальные товары более распространены, чем в городах-миллионниках.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Минздраве рассказали, когда вступят в силу новые требования к сигаретам

"Положение регионов в списке в первую очередь свидетельствует о том, насколько эффективно местные власти и правоохранительные структуры ведут работу по пресечению нелегального оборота. Бросается в глаза присутствие в списке антилидеров регионов Северного Кавказа, а также субъектов, расположенных недалеко от границ со странами ЕАЭС. При этом мы видим, что процент контрабанды начинает понемногу сокращаться", - добавил эксперт, комментируя результаты работы.

Результаты исследования будут использованы для комплексной оценки эффективности деятельности органов власти по контролю за розничными рынками табака. С декабря 2021 года будет составляться официальный рейтинг регионов по степени эффективности работы органов власти в этой сфере.

Специалисты ННЦК уверены, что снижение доли нелегального оборота будет продолжаться, так как проводится большая работа по внедрению системы цифровой маркировки табачной продукции.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

Главное сегодня

Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью