Названа доля незаконного оборота табака в России

В России завершилось самое масштабное в истории исследование нелегального оборота табака. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), по итогам девяти месяцев 2021 года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%.

Исследование показало, что повышение ставки акциза на табачную продукцию в 2021 году практически не сказалось на уровне нелегального оборота сигарет. Сдержать рост позволили эффективные действия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также работа системы цифровой маркировки и прослеживания табака, отмечают авторы исследования.

Среди регионов, лидирующих по нелегальному обороту табачной продукции, - Новгородская область (45%), Псковская область (44,8%), Республика Дагестан (43%), Ростовская область (37.5%), Чеченская Республика (30.8%), Смоленская область (30.8%) и Саратовская область (27.2%).

"Такого масштабного подхода в изучении табачной отрасли еще не было. В течение трех месяцев во всех 85 субъектах РФ проводились полевые исследования с целью выявления доли потребления населением нелегальных сигарет. В результате на анализ отправились 64 000 пачек из 840 населенных пунктов. До этого ни одна экспертная организация не делала такого охвата и не предоставляла подобную репрезентативность", - отмечает директор ННЦК Александр Борисов.

По его словам, ранее часто из исследований исключались небольшие населенные пункты и сельская местность, где нелегальные товары более распространены, чем в городах-миллионниках.

"Положение регионов в списке в первую очередь свидетельствует о том, насколько эффективно местные власти и правоохранительные структуры ведут работу по пресечению нелегального оборота. Бросается в глаза присутствие в списке антилидеров регионов Северного Кавказа, а также субъектов, расположенных недалеко от границ со странами ЕАЭС. При этом мы видим, что процент контрабанды начинает понемногу сокращаться", - добавил эксперт, комментируя результаты работы.

Результаты исследования будут использованы для комплексной оценки эффективности деятельности органов власти по контролю за розничными рынками табака. С декабря 2021 года будет составляться официальный рейтинг регионов по степени эффективности работы органов власти в этой сфере.

Специалисты ННЦК уверены, что снижение доли нелегального оборота будет продолжаться, так как проводится большая работа по внедрению системы цифровой маркировки табачной продукции.