Названо смертельно опасное для молодых людей постковидное заболевание

Пациенты, перенесшие COVID-19 даже в легкой форме, могут сталкиваться с последствиями коронавирусной инфекции - нарушениями свертываемости крови. Потенциально осложнение может привести к инсульту или тромбозу даже спустя месяцы после выздоровления.

Как заявила радио Sputnik врач-гематолог Диана Ким, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.

В зоне повышенного риска находятся люди, у кого и до заболевания коронавирусной инфекцией отмечались проблемы с сердечно-сосудистой системой. По мнению врача, проводить профилактику появления тромбов рекомендуется с помощью антикоагулянтов, то есть разжижающих кровь препаратов. "Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача", - подчеркнула Ким.

Врач-гематолог также считает, что самым надежным способом защититься от COVID-19 и его последствий является вакцинация.