Новости

Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет 00:38
Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы 00:14
Названа доля незаконного оборота табака в России 00:01
Politico: Спонсоры-либералы вложили $410 млн, чтобы не допустить избрания Трампа 17.11.2021
Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США 17.11.2021
В США смертность от передозировки впервые превысила годовую отметку в 100 тысяч 17.11.2021
В США в медцентре случайно обнаружили пробирки с надписью "оспа" 17.11.2021
УНИКС разгромил лидера Евролиги 17.11.2021
Цена нефти Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября 17.11.2021
СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье 17.11.2021
Ученые разработали прототип телефона для собак 17.11.2021
За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 17.11.2021
МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси 17.11.2021
В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей 17.11.2021
По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников 17.11.2021
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо 17.11.2021
Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России" 17.11.2021
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 17.11.2021
В Совфеде предложили сделать условия кредитов прозрачнее для потребителей 17.11.2021
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции 17.11.2021
Новым главой исполкома "Единой России" станет Александр Сидякин 17.11.2021
Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США 17.11.2021
Роскомнадзор допустил возможность блокировки The Insider 17.11.2021
Анна Попова: Необходимо привить от гриппа всех переболевших коронавирусом 17.11.2021
Сенатор предложила создать график выплат за несостоявшиеся туры 17.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 00:38
Рубрика: Общество

Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет

Текст: Андрей Васильев
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

В 2020 году, когда COVID-19 доминировал в заголовках новостей, болезнь, которую можно предотвратить, убила в три раза больше людей: это диабет. Эта "эпидемия" вызвана выбором образа жизни, и вы можете подвергнуть себя опасности, даже не осознавая этого. В частности, определенные продукты и напитки в повседневной жизни могут стать причиной смертельного случая диабета.

Фото: istock
Диетолог назвала безопасный способ есть углеводы без вреда для фигуры

Диабет - это неспособность организма перерабатывать сахар (или глюкозу). Когда человек, не страдающий диабетом, потребляет сахар, его поджелудочная железа выделяет фермент, называемый инсулином, для преобразования его в энергию. Поджелудочная железа человека с диабетом может вырабатывать меньше инсулина или вообще перестать его вырабатывать, либо организм может стать устойчивым к инсулину. Если слишком много сахара накапливается в крови слишком долго, это может повредить кровеносные сосуды, что может привести к смертельным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, инсульт и слабоумие, напоминает издание Eat This,Not That. Диабет 1 типа - это аутоиммунное заболевание, которое часто диагностируется в детстве. Но диабет 2 типа напрямую связан с выбором диеты и образа жизни, и он стремительно набирает обороты: эксперты прогнозируют, что к 2045 году диабет будет у каждого десятого человека.

Существует несколько факторов риска диабета 2 типа, но самым опасным из них являются напитки и продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Это может способствовать ожирению, которое является фактором риска диабета. Когда тело переполнено сахаром (а не только сладостями - многие обработанные продукты содержат простые углеводы и рафинированные зерна, которые организм быстро превращает в сахар), оно может стать устойчивым к инсулину.

Американские диетологи советуют исключить из рациона сахаросодержащие напитки, такие как газированные напитки и соки, белый хлеб, печенье, чипсы и выпечку, ультрапастеризованные продукты, а также избегать фаст-фуда и быстрого питания, как такового. Вместо этого выбирайте цельные продукты с низким содержанием добавленного сахара и содержащие сложные углеводы, которые медленно расщепляются, например цельнозерновые продукты и овощи. Особенно важно ограничить или избегать напитков с добавлением сахара, таких как газированные напитки с сахаром. Одна банка подслащенной сахаром кока-колы содержит 39 граммов добавленного сахара - больше, чем человек должен потреблять из всех источников в течение всего дня, уточнили эксперты.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать