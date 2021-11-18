Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет

В 2020 году, когда COVID-19 доминировал в заголовках новостей, болезнь, которую можно предотвратить, убила в три раза больше людей: это диабет. Эта "эпидемия" вызвана выбором образа жизни, и вы можете подвергнуть себя опасности, даже не осознавая этого. В частности, определенные продукты и напитки в повседневной жизни могут стать причиной смертельного случая диабета.

Диабет - это неспособность организма перерабатывать сахар (или глюкозу). Когда человек, не страдающий диабетом, потребляет сахар, его поджелудочная железа выделяет фермент, называемый инсулином, для преобразования его в энергию. Поджелудочная железа человека с диабетом может вырабатывать меньше инсулина или вообще перестать его вырабатывать, либо организм может стать устойчивым к инсулину. Если слишком много сахара накапливается в крови слишком долго, это может повредить кровеносные сосуды, что может привести к смертельным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, инсульт и слабоумие, напоминает издание Eat This,Not That. Диабет 1 типа - это аутоиммунное заболевание, которое часто диагностируется в детстве. Но диабет 2 типа напрямую связан с выбором диеты и образа жизни, и он стремительно набирает обороты: эксперты прогнозируют, что к 2045 году диабет будет у каждого десятого человека.

Существует несколько факторов риска диабета 2 типа, но самым опасным из них являются напитки и продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Это может способствовать ожирению, которое является фактором риска диабета. Когда тело переполнено сахаром (а не только сладостями - многие обработанные продукты содержат простые углеводы и рафинированные зерна, которые организм быстро превращает в сахар), оно может стать устойчивым к инсулину.

Американские диетологи советуют исключить из рациона сахаросодержащие напитки, такие как газированные напитки и соки, белый хлеб, печенье, чипсы и выпечку, ультрапастеризованные продукты, а также избегать фаст-фуда и быстрого питания, как такового. Вместо этого выбирайте цельные продукты с низким содержанием добавленного сахара и содержащие сложные углеводы, которые медленно расщепляются, например цельнозерновые продукты и овощи. Особенно важно ограничить или избегать напитков с добавлением сахара, таких как газированные напитки с сахаром. Одна банка подслащенной сахаром кока-колы содержит 39 граммов добавленного сахара - больше, чем человек должен потреблять из всех источников в течение всего дня, уточнили эксперты.